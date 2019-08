Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prim-ministru danez Lars Lokke Rasmussen este unul dintre mai multi politicieni danezi care si-au exprimat vineri scepticismul ca raspuns la interesul presedintelui Statelor Unite Donald Trump de a cumpara Groenlanda, relateaza DPA. "Trebuie sa fie o farsa de 1 aprilie", a scris…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat sambata ca a amanat la solicitarea opozitiei democrate arestarea unor familii fara acte in regula, care urma sa inceapa duminica in peste zece orase din Statele Unite, informeaza AGERPRES."La cererea democratilor, am amanat cu doua saptamani procesul…

- Mai multi caini par sa paseasca pe apa in timp trag o sanie de-a lungul unei mari de gheata topita din nord-vestul Groenlandei intr-o fotografie publicata de o echipa de climatologi danezi, relateaza marti Press Association. Imaginea a fost surprinsa la 13 iunie de un specialist in climatologie…