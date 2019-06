Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie se pregateste pentru o vizita oficiala de trei zile a presedintelui Statelor Unite, Donald Trump. Înainte de vizita, care va începe luni, presedintele Trump a facut deja comentarii care au generat turbulente . Într-un interviu acordat ziarului britanic „The…

- Printesa Charlotte, a patra in ordinea succesiunii la tronul Marii Britanii, va urma din septembrie cursurile aceleiasi scoli private din sudul Londrei ca si fratele ei mai mare, George, a anuntat vineri Palatul Kensington, relateaza Reuters. Charlotte, in varsta de 4 ani, cel de-al doilea…

- Corespondenta speciala de la Carmen Dinu Pariul ratat al ex-premierului David Cameron, un divort cu consecinte dramatice si o stare de haos, in care nimeni nu stie ce va aduce ziua de maine. Asta pare sǎ fie Marea Britanie la ora actualǎ, dupǎ ce deputatii au respins pentru a treia oarǎ acordul premierului…

- Mii de persoane care se opun intarzierii ieșirii Marii Britanii din Uniunea Europeana protesteaza vineri in centrul Londrei, in timp ce Camera Comunelor a respins pentru a treia oara acordul Brexit negociat de premierul Theresa May, relateaza Reuters.In ziua in care Marea Britanie urma sa…

- Deputatii britanici au respins vineri pentru a treia oara acordul divortului cu UE, cu 344 la 286 de voturi. Pe 12 martie, proiectul de Acord Brexit, care includea noi clauze negociate cu Bruxellesul, a fost respins cu un raport de voturi 391/242. In ianuarie, Camera Comunelor a respins proiectul…

- Premierul britanic, Theresa May, va supune joi deputatilor din parlamentul de la Londra o motiune propunand organizarea pana la 20 martie a unui nou vot asupra acordului de divort pe care ea l-a incheiat cu Uniunea Europeana, a anuntat guvernul britanic. Acest acord, încheiat la sfârşitul…

- „In consultarile mele inainte de (summitul UE), voi face apel la UE27 sa fie deschisa la o prelungire extinsa daca Marea Britanie considera necesar sa isi regandeasca strategia privind Brexit-ul si sa obtina consens asupra acesteia', a scris Tusk pe Twitter. Liderii din UE ar urma sa ia o…

- Mai mulți lideri europeni și-au aratat dezamagirea fața de decizia Parlamentului de a respinge planul Brexit al Theresei May, chiar și dupa asigurari suplimentare din partea UE, potrivit CNN.Prim-ministru spaniol, Pedro Sanchez, a declarat ca "regreta" modul în care s-au desfașurat…