- In total, 16 state americane, conduse de California, au depus un recurs in justitie luni la San Francisco impotriva administratiei presedintelui Donald Trump pentru decizia sa de a decreta urgenta nationala cu scopul de a construi un zid la frontiera cu Mexicul, relateaza AFP. Plangerea, depusa…

- In aceasta zi de sarbatoare in onoarea presedintilor americani, manifestantii s-au strans in apropierea Casei Albe cu pancarte pe care era scris 'Trump corupe Constitutia' sau 'Nu mai vrem rege'. Omul de afaceri republican 'incalca regulile pentru a-si atinge obiectivele', l-a criticat Sam Crook,…

- Președintele Donald Trump a anunțat vineri un acord care va determina deblocarea administrației americana, aflata in colaps de 35 de zile. Acesta prevede o finantare temporara a serviciilor publice federale pana la 15 februarie, pentru ca angajații statului american au venit la munca neplatiți mai bine…

- Primarul comunei Coteana, Vasile Costea, a pierdut definitiv, la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ), procesul cu Agentia Nationala de Integritate (ANI) care a constat ca edilul s-a aflat in stare de incompatibilitate incepand din ianuarie 2013, informeaza Agerpres.Magistratii ICCJ…

- Un vechi asociat al lui Joaquin "El Chapo" Guzman a declarat in fata judecatorilor ca Enrique Pena Nieto a luat mita 100 de milioane de dolari de la baronul drogurilor. Procesul impotriva sefului mafiot care a inceput in luna noiembrie, la New York, continua cu dezvaluiri șocante. Martorul Alex Cifuentes…

- Președintele Donald Trump a vizitat joi granița SUA-Mexic pentru a evidenția pericolele reprezentate de traficul de droguri, contrabanda cu oameni și imigrația ilegala, si a amenințat ca va decreta starea de urgența pentru a putea finanta constructia zidului de la frontiera, scrie Associated Press,…

- Adrian Zuckerman nu a fost confirmat de Senatul SUA in sesiunea care s-a incheiat la finalul anului 2018. ”Excelența Sa Adrian Zuckerman, vorbitor de limba romana, originar din Romania, o personalitate puternica ce ar fi putut sa ințeleaga foarte bine realitațile din țara noastra spre deosebire…