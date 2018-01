Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA Donald Trump s-a dezlanțuit pe Twitter unde a anunțat intr-o suita de mesaje ca nu are nicio problema psihica și ca este un ”geniu stabil”. Infuriat de cartea care dezvaluie ”haosul” de la Casa Alba și de tentativele democraților de a-l cataloga drept inapt din punct de vedere psihic…

- "De fapt, de-a lungul intregii mele vieti cele doua cele mai mari atuuri ale mele au fost stabilitatea mintala si faptul ca sunt, cum ar veni, destept de-a binelea", a scris Trump pe Twitter. "Am ajuns dintr-un om de afaceri de FOARTE mare succes, o vedeta TV de top... presedintele Statelor…

- Președintele american Donald Trump a raspuns acuzațiilor privind instabilitatea sa mintala, sugerand ca este de fapt un geniu. ”De fapt, pe parcursul vieții mele, cele doua mari calitați ale mele au fost stabilitatea mintala și faptul ca sunt foarte deștept”, a scris acesta pe Twitter. „Escroaca de…

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sambata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa in care ii este pusa la indoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters. "De fapt, de-a lungul intregii mele vieti cele…

- „Este plina de minciuni, intrepretari gresite si surse care nu exista", a scris Donald Trump pe Twitter, dupa ce avocatii sai au incercat sa-i blocheze publicarea. Presedintele american spune ca nici nu i-a autorizat vreodata autorului cartii accesul la Casa Alba. - V-a tradat Steve Bannon, domnule…

- Statele Unite au anuntat joi suspendarea asistentei de securitate pentru fortele pakistaneze, carora le-au solicitat o "actiune decisiva" impotriva factiunilor talibane stabilite in aceasta tara teoretic aliata a Americii in lupta contra terorismului. Purtatoarea de cuvant a diplomatiei americane,…

- Presedintele american Donald Trump a estimat joi ca discutiile dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud sunt 'un lucru bun', asigurand totodata ca ele sunt rezultatul atitudinii sale ferme fata de Phenian, informeaza AFP. 'Cu toti acesti 'experti' ratati care isi dau…

- Deghizarea celebrului Nea Marin in președintele Trump a atras simpatia jurnaliștilor de la The Irish Post, care au redat momentele savuroase din platoul Antena 1. Pe poarta surpriza, Nea Marin și-a facut apariția cu un machiaj impecabil și o costumație care se incadra perfect in decorul de la Casa…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat marti sa taie ajutorul financiar acordat de SUA palestinienilor, aducand ca argument lipsa lor de apetit pentru negocierile de pace pe care Casa Alba vrea sa le relanseze, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Noi platim palestinienilor SUTE DE MILIOANE…

- Presedintele american Donald Trump a amenintat marti sa taie ajutorul financiar acordat de SUA palestinienilor, aducand ca argument lipsa lor de apetit pentru negocierile de pace pe care Casa Alba vrea sa le relanseze, relateaza AFP. "Noi platim palestinienilor SUTE DE MILIOANE DE DOLARI…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a transmis liderului de la Casa Alba, Donald Trump, ca iși dorește o „cooperare pragmatica” si un „dialog constructiv” cu SUA, informeaza Agerpres.

- Donald Trump l-a autorizat pe administratorul NASA Robert M. Lightfoot sa „conduca un program inovativ de explorare pentru a trimite astronauti americani inapoi pe Luna si, eventual, pe Marte”, scrie CNN, conform news.ro.Presedintele american a semnat luni, la Casa Alba, o directiva in acest…

- Președintele american Donald Trump a scris pe contul sau de Twitter ca nu i-a cerut niciodata fostului director al Biroului Federal de Investigații (FBI), James Comey, sa stopeze anchetarea fostului sau consilier pe probleme de securitate naționala Michael Flynn, informeaza duminica Reuters și AFP.…

- Presedintele american Donald Trump a organizat traditionala receptie de Craciun cu corpul de presa de la Casa Alba, la eveniment participand mai putine companii media fata de anul trecut, pe fondul...

- Presedintele american, Donald Trump, a incercat sa puna capat zvonurilor persistente privind o plecare iminenta de la conducerea Departamentului de Stat a lui Rex Tillerson, acordandu-i un sprijin minimal dupa ce a alimentat el insusi indoielile privind soarta sefului diplomatiei, transmite AFP.'Media…

- Presedintele american Donald Trump a încercat sa puna capat zvonurilor persistente privind o plecare iminenta de la conducerea Departamentului de Stat a lui Rex Tillerson, acordându-i un sprijin minimal dupa ce a alimentat el însusi îndoielile privind soarta sefului diplomatiei,…

- Donald Trump a comis o noua gafa pe Twitter. Presedintele SUA a vrut sa ii trimita un mesaj premierului britanic Theresa May, insa a confundat contul de Twitter al acesteia, scriindu-i altcuiva, informeaza Mediafax.

- Premierul britanic Theresa May a criticat decizia presedintelui american Donald Trump de a distribui pe Twitter videoclipuri anti-musulmane postate de catre un politician britanic de extrema dreapta. In replica, Trump i-a raspuns lui May ca ar trebui sa fie mai atenta la terorismul din tara.…

- Presedintele american, Donald Trump, il va primi vineri, la Casa Alba, pe premierul Libiei, Fayez al-Sarraj, transmite Reuters. Cei doi oficiali vor discuta despre cooperarea antiterorista si modalitatile de dezvoltare a relatiilor bilaterale, a anuntat miercuri Casa Alba, conform Agerpres.Libia…

- Cei doi sefi ai opozitiei democrate din Congresul SUA au anuntat ca nu vor merge la o reuniune prevazuta pentru marti, la Casa Alba, cu Donald Trump, ca raspuns la o postare ofensiva pe Twitter in care presedintele a insinuat ca oricum "niciun compromis bugetar nu este posibil", relateaza AFP."Tinand…

- Președintele american Donald Trump a postat pe Twitter un mesaj chiar de Ziua Recunoștinței in care promite ca va inlocui ObamaCare cu un alt mecanism in sectorul sanatații. ”Costurile ObamaCare se duc in sus, sus, sus, exact cum estimam de doi ani. ObamaCare este produsul democraților și este un dezastru.…

- Fosta candidata la presedintia SUA, Hillary Clinton, spune despre presedintele american Donald Trump ca e obsedat de ea, dupa ce, anterior, acesta o numise "ratata". "Este obsedat de faptul ca eu continui sa apar in public si sa vorbesc", a afirmat sambata Hillary Clinton, conform CNN.…

- Donald Trump a postat un mesaj pe Twitter, in care sustine ca ar fi trebuit sa ii lase pe cei trei in inchisoare, avand in vedere atitudinea tatalui unuia dintre sportivi. "Acum, cand cei trei baschetbalisti nu mai sunt in China si au fost salvati de ani de inchisoare, LaVar Ball, tatal lui…

- Un barbat a fost plasat in arest dupa ce a incercat sa treaca peste una din barierele de securitate de la Casa Alba, au anuntat duminica serviciile secrete americane, potrivit cotidianului lapresse.ca, scrie agerpres.ro. Presedintele american, Donald Trump, se afla in interiorul cladirii in…

- Un barbat a fost plasat în arest dupa ce a încercat sa treaca peste una din barierele de securitate de la Casa Alba, au anuntat duminica serviciile secrete americane, potrivit cotidianului lapresse.ca. Presedintele american, Donald Trump, se afla în interiorul cladirii…

- Un barbat a fost plasat in arest dupa ce a incercat sa treaca peste una din barierele de securitate de la Casa Alba, au anunțat duminica serviciile secrete americane, potrivit cotidianului lapresse.ca. Președintele american, Donald Trump, se afla în interiorul cladirii în…

- Presedintele SUA Donald Trump, s-a dovedit a fi foarte insetat, la conferinta pe care a sustinut-o dupa periplul sau din Asia. El si-a intrerupt brusc relatarea animata cu privire la propriile-i reusite din timpul celor 11 zile petrecute in strainatate ca sa se uite preocupat pe sub pupitrul de la Casa…

- Presedintele american, Donald Trump, a indemnat joi Consiliul de Securitate al Natiunilor Unite sa prelungeasca mandatul anchetatorilor asupra utilizarii armelor chimice in Siria, pentru a impiedica regimul presedintelui Bashar Al-Assad sa comita noi crime, transmite AFP. "Trebuie ca intreg Consiliul…

- Președintele american Donald Trump a calificat joi drept un 'gest important' trimiterea de catre China a unei delegații in Coreea de Nord, la cateva zile de la intoarcerea sa dintr-un turneu in Asia, unde programul nuclear și balistic nord-coreean a fost in centrul discuțiilor, transmite AFP. …

- Intre declarații despre Coreea de Nord și China, rostite in timpul alocuțiunii sale de miercuri, 15 noiembrie, Donald Trump a avut nevoie de o pauza de cateva secunde pentru a-și recapata respirația și a baut, intr-o maniera considerata neindemanatica, puțina apa dintr-o sticla, oferindu-i astfel…

- Presa din Coreea de Nord a lansat critici dure la adresa lui Donald Trump. Ziarul nord-coreean Rodong Sinmun scrie ca președinteke american ar merita pedepsa cu moartea pentru insultarea liderului de la Phenian, Kim Jong-Un. „Cea mai grava crima pentru care nu poate fi niciodata…

- Mass-media nord-coreene au indreptat din nou miercuri tirul criticilor asupra lui Donald Trump, pe motiv ca președintele american ar fi proferat insulte la adresa liderului Coreii de Nord, Kim Jong-Un, relateaza France Presse.Intr-un editorial, ziarul nord-coreean Rodong Sinmun il ataca…

- Intr-un editorial, ziarul nord-coreean Rodong Sinmun il ataca cu furie pe președintele american, care a evocat saptamana trecuta in fața Adunarii Naționale (parlamentul) de la Seul o 'dictatura cruda' in Coreea de Nord, afirmand ca acesta merita pedeapsa cu moartea și acuzandu-l de lașitate pentru…

- Presedintele american, Donald Trump, a incercat duminica sa inlature confuzia in legatura cu faptul daca accepta sau nu dezmintirile omologului sau rus, Vladimir Putin, referitoare la amestecul in alegerile prezidentiale din SUA din 2016, relateaza Reuters si AFP.In cadrul unei conferinte…

- Presedintele american Donald Trump se intreaba duminica, intr-o postare pe Twitter, de ce liderul nord-coreean Kim Jong-un l-ar insulta numindu-l "batran", in conditiile in care el nu l-ar numi niciodata "scund si gras" si afirma ironic ca se straduieste atat de mult sa-i fie prieten si ca spera ca…

- Președintele american Donald Trump și-a incheiat vizita oficiala in China, țara pe care a criticat-o adesea in timpul campaniei electorale. La final, liderul de la Casa Alba a afirmat pe Twitter ca „nu invinovațește” China pentru ca „a profitat de SUA”, susținand ca ar fi facut același lucru. In plus,…

- Președintele american Donald Trump a sosit miercuri în China pentru o vizita de stat de trei zile, etapa cea mai delicata a turneului sau asiatic, în cursul caruia încearca sa construiasca un front unic împotriva ambițiilor nucleare ale regimului nord-coreean, relateaza agențiile…

- Aflat intr-o vizita oficiala in Coreea de Sud, președintele american, Donald Trump i-a transmis lui Kim Jong-un un mesaj in care ii spune ca inca mai este timp pentru negocieri, scrie BBC News. In timp ce condamna ”fantezia intunecata” a regimului de la Phenian in parlamentul sud-corean, Trump nu a…

- Președintele american Donald Trump a apreciat marți, cand s-au implinit 100 de ani de la Revoluția bolșevica din Octombrie in Rusia, ca data de 7 noiembrie ar trebui sa fie declarata Ziua victimelor comunismului, relateaza France Presse. Într-un comunicat publicat de Casa Alba la Washington,…

- Donald Trump a vizitat statul american Hawaii. Cu toate acestea, el nu a fost întâmpinat cu o primire calduroasa traditionala asociata cu insula, scrie Independent. Presedintele a fost acolo sa viziteze Pearl Harbor si unul din propriile sale hoteluri, iar protestele au atras atentia…

- Devin Patrick Kelley a deschis focul intr-o biserica din Texas, in timpul slujbei de duminica dimineața (ora locala). Potrivit presei internaționale, 26 de oameni au fost uciși, in timp ce alți 24 au fost raniți grav. Printre cei morți se numara și un copil in varsta de doi ani, dar și fiica pastorului.…

- Donald Trump a cerut pedeapsa cu moartea pentru autorul atacului din New York, soldat cu opt morți. Președintele american a scris un mesaj pe Twitter, care a ridicat semne de intrebare, in contextul inc are ar putea sa fie considerat o incercare de a influența justiția. Sayfullo Saipov a ucis opt oameni…

- Presedintele american Donald Trump si Prima Doamna au gazduit o petrecere de Halloween la Casa Alba. Cuplul prezidential a împartit dulciuri celor aproximativ 6 mii de copii si adulti care au fost invitati la petrecerea organizata pe esplanada.

- Declaratia ministrului de externe nord-coreean cu privire la eventualitatea unui test nuclear atmosferic in Oceanul Pacific trebuie luata literal, a declarat un inalt oficial nord-coreean intr-un interviu difuzat de CNN miercuri, potrivit Reuters, informeaza AGERPRES . “Ministrul de externe este pe…

- Președintele american Donald Trump a anunțat, sâmbata, ca intenționeaza sa aprobe declasificarea dosarului privind moartea lui John F. Kennedy, al 35-lea președinte al Statelor Unite. Decizia liderului de la Casa Alba, care vine împotriva recomandarii Consiliul Național…

- „In calitate de președinte voi permite, in viitor, declasificarea lungului dosar clasificat privind moartea lui JFK", a prcizat Donald Trump, pe Twitter. Liderul de la Casa Alba a sugeat, totuși, ca unele date ar putea ramane secrete. Anunțul prședintelui american vine cu cateva zile inainte de…

- Rapperul Eminem, pe numele sau real Marshall Matters, a lansat un atac dur la adresa presedintelui SUA Donald Trump, numindu-l un “bunic rasist” si un “kamikaze portocaliu”. De asemenea, artistul le-a transmis fanilor sai sa aleaga intre el si sustinerea pentru liderul de la Casa Alba. Advertisement…

- Presedintele american Donald Trump s-a intalnit cu echipa sa de securitate nationala pentru a discuta optiuni privind un raspuns la o eventuala agresiune din partea Coreei de Nord si privind amenintarea nucleara nord-coreeana, a anuntat marti Casa Alba, relateaza site-ul agentiei Yonhap. …

- Donald Trump a reacționat la zvonurile ca secretarul de stat Rex Tillerson l-a numit „imbecil”. Intr-un interviu acordat revistei Forbes, președintele american l-a provocat pe acesta la un test de IQ, „daca intr-adevar a spus asta”, relateaza Fox News. In urma cu doar cateva zile, in presa au aparut…