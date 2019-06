Stiri pe aceeasi tema

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a primit o scrisoare personala ”excelenta” din partea presedintelui american Donald Trump, a anuntat duminica dimineata agentia nord-coreeana KCNA, in conditiile in care negocierile intre cele doua tari bat pasul pe loc, informeaza AFP, transmite AGERPRES . “Dupa ce…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat duminica ca SUA este pregatita sa reia negocierile cu Coreea de Nord "la un moment dat", daca aceasta va da semne ca doreste sa discute despre denuclearizare, scrie Mediafax, citând Associated Press. Pompeo a declarat ca spera…

- 'Dupa ce a citit scrisoarea', Kim a declarat cu satisfactie ca textul acesteia este 'excelent', relateaza KCNA. 'Subliniind aprecierea sa pentru gandirea politica si curajul extraordinar al presedintelui Trump, Kim Jong Un a declarat ca va studia cu atentie continutul interesant al scrisorii', adauga…

- Donald Trump a anuntat marti ca a primit in ajun o scrisoare foarte calduroasa din partea liderului nord-coreean Kim Jong-Un si si-a exprimat satisfactia pentru "magnifica" lor corespondenta, potrivit Reuters, AFP si dpa. "Tocmai am primit o scrisoare magnifica de la Kim Jong-Un", a declarat presedintele,…

- 'Tocmai am primit o scrisoare magnifica de la Kim Jong-Un', a declarat presedintele, adaugand ca el continua sa aiba incredere in liderul nord-coreean, in pofida slabului progres privind denuclearizarea Coreei de Nord, pentru ca el 'si-a respectat cuvantul' si nu s-a angajat in noi proiecte nucleare…

- ​Președintele american Donald Trump a anunțat, marți, ca a primit o „scrisoare magnifica” de la liderul nord-coreean Kim Jong Un, pe care l-a întâlnit pentru prima data în urma cu un an, pe 12 iunie 2018, la Singapore, scrie AFP.„Tocmai am primit o scrisoare magnifica…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat joi nemultumit de recentele teste militare nord-coreene, relateaza The Associated Press, potrivit mediafax.”Analizam” situatia ”foarte serios chiar acum”, a declarat pentru presa la Casa Alba. Citește și: Lovitura fabuloasa data de RCS&RDS!…

- Președintele SUA, Donald Trump, care s-a întâlnit joi cu omologul sau sud-coreean, Moon Jae-in, și-a manifestat disponibilitatea de a se întâlni din nou cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, dar a subliniat ca sancțiunile la adresa Phenianului vor ramâne, informeaza Mediafax…