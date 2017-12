Trump se razbuna pe ONU dupa votul privind Ierusalimul: Taie cu aproape 300 de milioane de dolari bugetul

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au dat, sambata, amenzi in valoare totala de aproximativ 1,7 milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice, si au intervenit la peste 3.000 de evenimente. In plus,…

- Consiliul de Securitate al ONU a adoptat, vineri, noi sanctiuni care vizeaza Coreea de Nord, masurile fiind referitoare la exporturile de produse petroliere si la nord-coreenii care lucreaza in strainatate, relateaza AFP. Washingtonul a depus, joi, un proiect de rezolutie dupa negocieri cu…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, considera ca Romania ar trebui sa-si mute ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, asa cum au facut si Statele Unite ale Americii. "Eu va spun care este punctul meu de vedere. Eu cred ca Romania ar trebui sa se gandeasca serios sa mute ambasada Romaniei…

- Nikki Haley, ambasadorul Statelor Unite la Natiunile Unite, le-a transmis membrilor ONU ca va "nota numele" tuturor tarilor care voteaza pentru a respinge recunoasterea Ierusalimului drept capitala Israelului. Adunarea Generala a Natiunilor Unite va avea, joi, o intalnire de urgenta al carei…

- Coreea de Nord este pe cale sa obtina arme suficient de puternice incat sa loveasca Marea Britanie, avertizeaza Gavin Williamson, ministrul britanic al Apararii. Williamson sustine ca Phenianul reprezinta o "amenintare majora", potrivit Sky News. Avertismentul vine dupa ce presedintele…

- Adunarea Generala a Natiunilor Unite va tine o intalnire de urgenta, miercuri, cu scopul de a vota proiectul de revolutie care respinge decizia presedintelui american Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, relateaza site-ul postului France24.

- Corina Cretu, comisar european, a declarat, luni, la Palatul Victoria din Bucuresti ca din luna agust si pana in prezent Romania a reusit sa atraga fonduri europene in valoare de 4,3 miliarde euro. Cretu sustine ca in aceste zile sunt discutate si ultimele detalii prinvind finantarea unor proiecte in…

- Turcia va lansa o initiativa in cadrul Natiunilor Unite pentru a anula decizia SUA cu privire la recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, a anuntat, vineri, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters. "Vom lucra pentru anularea…

- Autoritatile din Iasi vor sa construiasca un stadion nou in inima Moldovei. Primarul Mihai Chirica a inclus acest proiect pe lista celor 17 prioritare pentru oras si spera sa obtina finantare de la Guvern. 55 de milioane de euro vor sa investeasca cei din Iasi in constructia noului…

- Emiratul Qatar va cumpara 24 de avioane de vanatoare Typhoon din Marea Britanie pentru care va plati opt miliarde de dolari. Valoarea contractului a fost anuntata, luni, la Doha dupa semnarea acordului. Potrivit ministrului britanic al Apararii, Gavin Williamson, este cea mai importanta comanda…

- Ambasadoarea americana la Națiunile Unite, Nikki Haley, a afirmat duminica dupa-amiaza ca decizia președintelui Donald Trump de a recunoaște Ierusalimul drept capitala a Israelului și de a muta ambasada Statelor Unite "va ajuta procesul de pace" din Orientul Mijlociu, relateaza AFP. …

- Coreea de Nord l-a criticat sambata pe presedintele american Donald Trump pentru decizia sa de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, numindu-l din nou "senil", potrivit agentiei KCNA. De cateva luni, Trump si liderul nord-coreean Kim Jong-un si-au adus reciproc insulte personale…

- Statele Unite cer coalitiei conduse de Arabia Saudita sa permita zborurile cu ajutoare umanitare pentru Yemen, relaxand blocada impusa de sauditi. Aproape 80% dintre locuitorii acestei tari au nevoie de sprijin international pentru a putea supravietui. Milioane de oameni sunt afectati de criza…

- Anunțul președintelui Donald Trump cum ca SUA recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului și-și vor muta ambasada in acest oraș a aprins spiritele nu doar in Orientul Mijlociu, ci și in alte parți ale mapamondului. Dar, de ce se agitata atata lume intr-o problema aparent minora? Pentru ca, nu-i…

- James Mattis, secretarul pentru Aparare al Statelor Unite, Rex Tillerson, secretarul american de Stat si directorul CIA s-au opus hotararii presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului si mutarii ambasadei SUA de la Tel Aviv. In schimb, vicepresedintele…

- Guvernul german nu sustine decizia lui Trump de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului, a scris pe Twitter purtatorul de cuvant al cancelarului Angela Merkel, Steffen Seibert. "Merkel, despre decizia lui Donald Trump cu privire la Ierusalim: Guvernul Federal nu sustine aceasta…

- Presedintele israelian, Reuven Rivlin, l-a felicitat pe omologul sau american, Donald Trump, pentru decizia de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului. "Il felicit pe presedintele Donald Trump datorita anuntului de recunoastere a Ierusalimului drept capitala a Israelului…

- Ministerul rus de Justitie a clasat, marti, noua entitati media americane - printre care postul de radio Vocea Americii - drept "agenti straini". Toate aceste institutii de presa trebuie sa aplice pe materialele difuzate o eticheta care sa indice ca "servesc intereselor unui guvern strain".…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat crearea unei monede virtuale care se va numi "Petro". Aceasta se va baza pe rezervele naturale ale tarii si ar urma sa ajute statul din America de Sud in lupta impotriva "blocadei financiare" aplicate de SUA. "Venezuela va crea o criptomoneda,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat sambata - in prima sa reactie dupa ce fostul sau consilier pe probleme de securitate nationala, Michael Flynn, a recunoscut ca a mintit FBI - ca nu a existat "absolut nicio complicitate" intre echipa sa de campanie si Rusia, informeaza Reuters si AFP.…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, va lua masa sambata cu fostul presedinte american Barack Obama, in cursul unei vizite in Franta, a declarat joi presedintia franceza pentru AFP. Macron si Obama vor lua un "dejun privat", a precizat sursa citata. Barack Obama va fi prezent vineri…

- Dumitru Dragomir sustine ca Ion Tiriac ar putea cumpara clubul Dinamo. Fostul sef al Ligii Profesioniste de Fotbal e surprins ca Ionut Negoita intampina dificultati in a vinde echipa. "Cine se duce sa dea bani aiurea? Iti trebuie un nebun, ca Gigi. Ai bani multi, faci bani multi.…

- DNA a anuntat oficial marti seara ca a pus sechestru pe toata averea lui Liviu Dragnea pentru a recupera prejudiciul de 127 de milioane de lei. Un comunicat al procurorilor anticoruptie precizeaza ca au instituit "sechestru asigurator si poprire asiguratorie pana la concurenta sumei de 127.547.366,34…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a intalnit luni seara cu presedintele sirian Bashar al-Assad in statiunea Soci, in sud-vestul Rusiei, cu doua zile inaintea unui summit tripartit Rusia-Iran-Turcia privind Siria, a anuntat marti Kremlinul. "Vladimir Putin a purtat negocieri cu presedintele…

- Fosta candidata la presedintia SUA, Hillary Clinton, spune despre presedintele american Donald Trump ca e obsedat de ea, dupa ce, anterior, acesta o numise "ratata". "Este obsedat de faptul ca eu continui sa apar in public si sa vorbesc", a afirmat sambata Hillary Clinton, conform CNN.…

- Aproximativ 10 milioane de SIM-uri telefonice au fost gasite in spatele unui bloc din Capitala. Cartelele au fost gasite in cinci saci, fiind aruncate la gunoi, anunta TVR. Politia a fost sesizata, iar sacii cu SIM-uri au fost ridicati de politistii Sectiei 3. In prezent acestia…

- Donald Trump, presedintele SUA, este "condamnat la moarte" in Coreea de Nord, pentru ofensele aduse Administratiei Kim Jong-Un, avertizeaza publicatia oficiala Rodong Sinmun, apartinand regimului de la Phenian. Potrivit publicatiei oficiale Rodong Sinmun, Donald Trump a comis patru erori capitale,…

- Presedintele american, Donald Trump, a facut 1.628 de declaratii false sau mincinoase in cursul celor 298 de zile de la investirea sa in functie, ceea ce reprezinta in medie 5,5 minciuni pe zi. Calculul a fost facut de ziarul Washington Post, citat de publicatia belgiana Le Soir.…

- Cofondatorul Microsoft Bill Gates a anuntat ca vrea sa se alature luptei impotriva maladiei Alzheimer, astfel incat a investit 50 de milioane de dolari intr-un fond al carui scop sunt cercetarile impotriva dementei in general. "Cred ca putem schimba destinul bolii Alzheimer. De aceea vreau…

- Presedintele SUA Donald Trump se intreaba duminica, intr-o postare pe Twitter, de ce liderul nord-coreean Kim Jong-un l-ar insulta numindu-l "batran", in conditiile in care el nu l-ar numi niciodata "scund si gras" si afirma ironic ca se straduiesste atat de mult sa-i fie prieten si ca spera ca va si…

- Mii de sud-coreeni au manifestat duminica la Seul in favoarea pacii si in semn de protest fata de apropiata vizita a presedintelui american Donald Trump, relateaza AFP. Liderul de la Casa Alba este asteptat marti pentru o vizita de doua zile in Coreea de Sud, in cadrul turneului pe care il…

- In ultimii ani, Uber s-a extins considerabil. Astfel, Uber s-a gandit sa intoarca favorul si sa ajute oamenii sa calatoreasca in conditii mai "omenesti", noteaza Playtech. Uber are doua dimensiuni: intai, e o alternativa la taximetria clasica si o cale pentru diversi soferi sa castige bani,…

- Donald Trump, presedintele SUA, l-a desemnat, joi seara, pe Jerome Powell pentru functia de presedinte al Rezervelor Federale (Fed), sistemul bancar central american. "In calitatea de presedinte, putine lucruri sunt mai importante decat numirea unor oameni integri in functii", a declarat Donald…

- Facebook este iar in mijlocul unui scandal despre cum te asculta si apoi iti vinde reclame. In mai 2014, Facebook a anuntat functionalitatea "Identify TV and Music", prin care putea folosi microfonul de pe telefonul tau ca sa identifice ce muzica asculti sau la ce emisiuni TV te uiti, apoi…

- Un juriu federal a decis primele acuzatii in ancheta cu privire la interferentele Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 si presupusele contacte dintre asociatii campaniei Trump si agentii Kremlinului, informeaza Reuters. Deocamdata nu se stie tinta acuzatiilor si nici in ce constau aceste…

- Cinci fosti presedinti ai Statelor Unite ale Americii, intr-o rara demonstratie de unitate, au urcat unul langa altul sambata pe scena unui concert din Texas organizat in sprijinul strangerii de fonduri pentru victimele uraganelor care au devastat sudul tarii si zona Caraibelor.Barack Obama,…

- Guvernul spaniol si opozitia socialista (PSOE) au convenit ca, in ianuarie 2018, sa fie organizate alegeri regionale in Catalonia, in cadrul setului de masuri extraordinare menite sa impuna temporar administrarea directa a regiunii. Anuntul a fost facut vineri de politicianul socialist spaniol…

- Johnson & Johnson a castigat un proces de 72 de milioane de dolari in cazul pudrei de talc cancerigene, datorita unei chestiuni care tine de jurisdictie. Compania a facut recurs la o decizie care acorda aceasta suma colosala drept despagubiri rudelor unei femei care a murit de cancer ovarian,…

- Sebastian Kurz, liderul Partidului Popular din Austria, are sanse mari sa devina cancelar si cel mai tanar lider politic ales in Europa, in urma unui scrutin in care formatiunea de extrema-dreapta Partidul Libertatii s-a clasat pe pozitia a doua. In varsta de 31 de ani, Sebastian Kurz, fost…

- Inginerii chinezi au pierdut controlul asupra statiei spatiale Tiangong 1, iar aceasta se indreapta spre Pamant. Potrivit astrofizicianului Jonathan McDowell, de la Harvard, se asteapta ca aceasta sa se prabuseasca pe Pamant in lunile care urmeaza, arata The Independent. Tiangong 1 se poate…

- Coreea de Nord s-a aflat in spatele atacului ransomware cu virusul WannaCry din luna mai, care a afectat 200.000 de calculatoare din intreaga lume, a anuntat sambata presedintele Microsoft, Brad Smith. Expertii in securitate cred ca regimul de la Phenian a furat tehnologia necesara pentru…

- "The Pink Raj", despre care expertii afirma ca este cel mai mare diamant roz din lume, estimat la 30 de milioane de dolari, va fi pus in vanzare in cadrul unei licitatii ce va avea loc la Geneva in luna noiembrie. Nestemata, ce are 37 de carate, a fost expusa pentru public in aceasta saptamana…

- Presedintele american, Donald Trump, sustine ca el este cel care, practic, a "inventat" termenul "fake". El sustine ca acest termen nu i-a atras niciodata atentia, folosit de altcineva, si ca oricum nimeni nu l-a utilizat in sintagma "fake news" (stiri false). In timpul unui interviu televizat,…

- Russell Westbrook, cel mai bun jucator al editiei trecute a campionatului profesionist nord-american de baschet, a semnat un nou contact, pe cinci ani, cu echipa Oklahoma City Thunder, au anuntat oficial cele doua parti. Conform presei din Statele Unite, valoarea noului acord se ridica la…

- Peste cinci milioane de pensii vor fi recalculate in baza noii legi a pensiilor, aflata in faza de proiect, a declarat presedintele PSD, Liviu Dragnea. Potrivit acestuia, actul normativ este finalizat, insa specialistii din Guvern urmeaza sa stabileasca impactul financiar produs de aplicarea…

- ANAF a reusit sa vanda proprietatile lui Sorin Ovidiu Vintu de la Sulina si de la Crisan, obtinand 19,56 milioane de lei (4,2 milioane de euro). Nu a fost insa valorificata si proprietatea de la Mihailesti, scoasa la vanzare cu un pret de 282.319 lei, fara TVA. "Agentia Nationala…

- Factura lucrarilor de renovare a celebrului ceas Big Ben din Londra va fi mult mai piperata decat se anuntase initial, Parlamentul britanic evocand o dublare a sumei preconizate. Initial suma a fost estimata la 29 de milioane de lire (31,7 milioane de euro), pentru lucrarile de reparatie ale…

- ANAF a reusit sa identifice o retea evazionista formata din peste 100 de firme care a creat un prejudiciu 21,4 milioane de lei (4,6 milioane de euro), reprezentand taxa pe valoare adaugata si impozit pe profit neplatite la stat. Firmele inregistrau documente care sustineau ca s-au facut achizitii…