- Presedintele american Donald Trump a parasit miercuri discutiile cu liderii Congresului privind finantarea unui zid de frontiera cu Mexic si a declarat pe Twitter ca intalnirea de la Casa Alba pentru a pune capat blocajului guvernului a fost "o pierdere totala de timp", relateaza Reuters.

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat joi ca statul Arizona „se pregateste de un val masiv” de imigranti in partea granitei care nu are un gard de protectie, scrie Reuters.„Arizona, impreuna cu armata noastra si ofiterii vamali se pregatesc de un val masiv in zona fara zid. Nu ii…

- Procurori au dezvaluit - din neatentie -, in alt dosar, existenta acestei inculpari secrete, a anuntat joi seara organizatia, potrivit AFP. Natura capetelor de acuzare retinute impotriva lui Assange era necunoscuta imediat. Julian Assange s-a refugiat in Ambasada Ecuadorului la Londra,…

- Presedintele american Donald Trump a apreciat vineri ca este "foarte jignitor" ca omologul sau francez Emmanuel Macron sa sugereze ca Europa ar trebui sa-si creeze propria armata pentru a se proteja de dusmani potentiali, inclusiv SUA, transmite Reuters. "Foarte jignitor, dar poate ca Europa ar trebui…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca spera ca va putea lucra cu noul Congres pentru a obtine finantare pentru construirea zidului de la granita cu Mexic, care are ca scop oprirea influxului de migranti, relateaza Reuters.

- Dupa ora 6 dimineata, electoratul poate sa inceapa sa voteze. Votul de marti este foarte important pentru presedintele de la Casa Alba, acest vot aratand daca electoratul este multumit de activitatea presedintelui la jumatate de mandat si este crucial pentru presedinte. Daca Trump va iesi…

- Statele Unite vor lucra indeaproape cu Brazilia in domeniile comercial si militar, a declarat luni presedintele american Donald Trump, dupa victoria liderului brazilian de extrema-dreapta Jair Bolsonaro la alegerile prezidentiale de duminica, relateaza Reuters si dpa. Trump a mai spus…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca va "scoate armata" pentru a apara granita SUA, pe masura ce o caravana cu mii de migranti central-americani se apropie de frontiera dintre Mexic si Statele Unite, relateaza Reuters. "Scot armata pentru aceasta Urgenta Nationala. Vor fi opriti!" - a…