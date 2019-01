Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump planuieste sa vina cu o noua propunere pentru democrati in discursul sau de sambata, intr-un efort de a pune capat perioadei de inchidere partiala a guvernului, conform unui oficial important al administratiei sale, scrie CNN.Trump a anuntat vineri pe Twitter:…

- Presedintele american Donald Trump va merge joi la granita cu Mexicul, continuandu-si astfel campania pentru zidul promis, care a declansat o inchidere partiala a guvernului federal, scrie The Guardian, relateaza News.ro.Trump este asteptat sa ajunga joi dupa-amiaza la o zona apropiata granitei…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca democratii sunt responsabili pentru blocarea partiala a activitatii guvernamentale, afirmand ca liderii Partidului Democrat ar fi trebuit sa raspunda unei propuneri pe care acesta a facut-o in urma cu cinci ani, relateaza agentia Dpa.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat marti ca inchiderea partiala a activitatii guvernului federal va dura pana cand solicitarea sa privind finantarea construirii unui zid la frontiera cu Mexicul va primi raspuns favorabil, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Declarație…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca blocarea partiala a Guvernului federal va continua pâna se va gasi o solutie privind finantarea constructiei zidului de la frontiera cu Mexicul, relateaza Reuters, citata de Mediafax.

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca blocarea partiala a Guvernului federal va continua pana se va gasi o solutie privind finantarea constructiei zidului de la frontiera cu Mexicul, relateaza Reuters.

- Presedintele american Donald Trump ar trebui sa renunte la strategia de inchidere guvernului in legatura cu finantarea construirii unui zid la frontiera cu Mexicul si in schimb sa lucreze pentru a mentine functionarea agentiilor federale inainte de Craciun, a declarat liderul democratilor in Senat,…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat ca va intrerupe activitatea guvernului, daca Congresul nu va aproba finantarea proiectului sau vizand construirea unui zid la granita cu Mexicul. Intr-un interviu acordat unui website politic, domnul Trump a precizat si ca solicitarea sa de finantare…