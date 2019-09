Trump le cere ''idiotilor'' de la Fed sa reduca rata dobanzii de referinta

Stiri pe aceeasi tema

- ''Rezerva Federala ar trebui sa aduca dobanzile la ZERO, sau chiar sub (zero), si atunci noi am putea incepe sa ne refinantam datoria'', a mentionat Trump intr-unul din mesajele sale matinale pe Twitter.''Statele Unite trebuie sa plateasca mereu dobanda cea mai mica. Fara inflatie! Naivitatea…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri ca Rezerva Federala a SUA (Fed) trebuie sa reduca ratele dobanzilor "mai repede si mai mult" pentru ca Statele Unite sa fie competitive fata de alte tari, transmite Reuters, potrivit Agerpres."Problema noastra este o Rezerva Federala care…

- Rezerva Federala a SUA a redus miercuri rata dobanzii de referinta cu un sfert de punct procentual, in linie cu estimarile analistilor, dar presedintele Fed, Jerome Powell, a indicat ca decizia ar putea sa nu reprezinte startul unei campanii indelungate pentru a contracara amenintarile la adresa economiei…

- Rezerva Federala a SUA a redus miercuri rata dobanzii de referinta cu un sfert de punct procentual pentru prima data in ultimul deceniu, dar in linie cu estimarile analistilor. Preşedintele Fed, Jerome Powell, a indicat că decizia ar putea să nu reprezinte startul unei campanii îndelungate…

- Analistii se asteapta ca la reuniunea de politica monetara de miercuri Rezerva Federala a SUA (Fed) sa reduca rata dobanzii de referinta cu un sfert de punct procentual, pentru a contracara amenintarile la adresa economiei americane, cauzate de incertitudinile provocate de conflictele comerciale declansate…

- Analistii se asteapta ca la reuniunea de politica monetara de miercuri Rezerva Federala a SUA (Fed) sa reduca rata dobanzii de referinta cu un sfert de punct procentual, pentru a contracara amenintarile la adresa economiei americane, cauzate de incertitudinile provocate de conflictele comerciale…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a criticat din nou, luni, politicile Rezervei Federale, exprimand nemultumire privind "incapatanarea" Fed de a nu reduce rata dobanzii de referinta, informeaza MEDIAFAX."In pofida unei Rezerve Federale care nu stie ce face - a majorat dobanzile prea rapid (inflatia…

- Rezerva Federala din SUA (Fed) a decis miercuri mentinerea ratei dobanzii de referinta, semnaland posibilitatea reducerii nivelului acesteia spre sfarsitul acestui an, pe fondul presiunilor presedintelui Donald Trump, informeaza MEDIAFAX.Rezerva Federala a anuntat ca rata dobanzii de referinta…