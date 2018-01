Trump ia atitudine după violențele din Iran Presedintele american Donald Trump a afirmat, luni, ca pentru Iran a venit „vremea schimbarii”, dupa protestele violente din ultimele zile. „Iranul a esuat la toate nivelurile, in ciuda unui acord foarte prost facut cu ei de administratia Obama. Marele popor iranian a fost reprimaT ani de zile. Sunt infometati de mancare si libertate. Bogatia Iranului este confiscata, la fel ca si drepturile omului. Este vremea ca aceste lucruri sa se schimbe”, a scris Trump pe Twitter. Este a treia oara de vineri cand presedintele american ataca regimul iranian. Sambata, el a scris ca „iranienii au inteles in… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca 'este timpul pentru o schimbare' in Iran, dupa violentele soldate cu victime din ultimele zile, cele importante miscari de protest impotriva puterii de la marile manifestatii din 2009, relateaza AGERPRES, citand AFP. "Iranul a esuat la toate…

- "Iranul a esuat la toate nivelurile, in ciuda acordului extrem de prost cu administratia Obama", a scris Trump pe Twitter."Marele popor iranian este reprimat de multi ani. Vrea hrana si libertate. Bogatia Iranului este pradata, la fel si drepturile omului. Este timpul pentru o schimbare",…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca 'este timpul pentru o schimbare' in Iran, dupa violentele soldate cu victime din ultimele zile, cele importante miscari de protest impotriva puterii de la marile manifestatii din 2009, relateaza AFP. "Iranul a esuat la toate…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat, duminica, intr-o postare pe Twitter, ca SUA urmaresc cu atentie protestele din Iran, apreciind ca oamenii si-au dat seama in sfarsit ca banii lor sunt pusi in slujba terorismului.

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat duminica Iranul ca Washingtonul va fi atent in fata oricaror incalcari ale drepturilor omului ce s-ar putea produce in contextul protestelor din Iran si a estimat ca poporul iranian s-a saturat ca banii sai sa fie 'risipiti' in finantarea terorismului,…

- Presedintele american Donald Trump isi petrece vacanta de sfarsit de an in clubul sau Mar-a-Lago din Florida, un loc retras, dar care nu il indeamna la tacere pe liderul american, care posteaza zilnic mesaje pe Twitter, relateaza AFP. Miliardarul, impreuna cu sotia sa, Melania, se afla…

- Premierul britanic, Theresa May, si presedintele american, Donald Trump, au subliniat, marti, in cursul unei discutii telefonice, importanta de a elabora un acord comercial bilateral "rapid" dupa retragerea Regatului Unit din UE, transmite AFP. "Theresa May l-a informat pe presedintele american despre…

- Intr-o inregistrare video a transmisiunii Fox News, Donald Trump ia peste picior mișcarea devenita celebra sub numele de #RESIST, preluata, dupa cum se știe și in Romania. „Ei iși spun rezistența. Ați vazut acele semne rezist, rezist”, a spus Trump, gesticuland și imitandu-i pe cei din mișcarea rezistenței.…

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri legea privind finantarea, adoptata cu o zi inainte de Congres, permitand astfel evitarea, cel putin temporara, a unei inchideri a administratiilor federale, transmite AFP. Camera Reprezentantilor, apoi Senatul au adoptat joi seara…

- Cererea a fost formulata in urma cu cateva zile si priveste legaturile bancii germane cu Trump, a precizat o sursa sub conditia anonimatului. Casa Alba a adat asigurari ca Muller nu ar fi cerut niciodata informatii de la Deutsche Bank privind finantele presedintelui american. "Informatiile…

- Avocatul personal al lui Donald Trump, John Dowd, si-a asumat responsabilitatea pentru continutul tweet-ului de sambata al presedintelui american despre concedierea fostului sau consilier pe probleme de securitate nationala, Michael Flynn, o figura centrala in ancheta privind amestecul Rusiei in…

- Presedintele american Donald Trump a scris pe contul sau de Twitter ca nu i-a cerut niciodata fostului director al Biroului Federal de Investigatii (FBI), James Comey, sa stopeze anchetarea fostului sau consilier pe probleme de securitate nationala Michael Flynn, informeaza duminica Reuters si AFP. …

- Consilierul pe probleme de securitate naționala al Casei Albe, H.R. McMaster, a declarat ca vremea "rabdarii strategice" s-a incheiat și a anunțat ca președintele american Donald Trump va dezvalui curand o noua strategie menita sa sporeasca "influența" SUA la nivel mondial, informeaza…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a declarat, joi, ca Donald Trump nu este binevenit in capitala Marii Britanii, dupa ce presedintele american a redistribuit trei clipuri antimulmane pe Twitter si a pornit un schimb de replici acide cu premierul britanic Theresa May, informeaza site-ul postului CNN.…

- Donald Trump i-a transmis premierului britanic sa se concentreze pe „terorismul” care are loc in Marea Britanie dupa ce Theresa May l-a criticat pe presedintele american ca a distribuit pe Twitter clipuri ale extremei drepte, scrie The Guardian.

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca miercuri vor fi impuse noi sanctiuni majore contra Coreii de Nord, transmite Reuters Anuntul liderului de la Casa Alba vine dupa ce Phenianul a spus ca a testat o noua racheta intercontinentala si ca armele sale nucleare pot atinge teritoriul continental…

- Președintele american Donald Trump a dat asigurari vineri ca a respins o oferta a celebrei reviste Time pentru a fi desemnat personalitatea anului 2017, vexat in mod vizibil de faptul ca revista și-a nuanțat propunerea, informeaza sambata AFP. "Revista Time a sunat pentru a spune ca…

- Spre sfarșitul turneului de 12 zile in Asia, Donald Trump a scris pe Twitter: „Cand in sfarșit vor ințelege toți proștii ca relațiile bune cu Rusia este ceva bine, nu ceva rau”. Președintele SUA și-a exprimat speranța ca Moscova va „ajuta in bine” soluționarea crizei nord-coreene și ucrainene, precum…

- Președintele american, Donald Trump, nu a mancat supa cu aripioare de rechin la Hanoi, contrar relatarilor aparute in presa americana, a informat joi agenția de stat din Vietnam, citata de DPA. Un articol din Newsweek, citând o fotografie distribuita pe Twitter în care ar fi…

- Intre declarații despre Coreea de Nord și China, rostite in timpul alocuțiunii sale de miercuri, 15 noiembrie, Donald Trump a avut nevoie de o pauza de cateva secunde pentru a-și recapata respirația și a baut, intr-o maniera considerata neindemanatica, puțina apa dintr-o sticla, oferindu-i astfel…

- Presa din Coreea de Nord a lansat critici dure la adresa lui Donald Trump. Ziarul nord-coreean Rodong Sinmun scrie ca președinteke american ar merita pedepsa cu moartea pentru insultarea liderului de la Phenian, Kim Jong-Un. „Cea mai grava crima pentru care nu poate fi niciodata…

- Mass-media nord-coreene au indreptat din nou miercuri tirul criticilor asupra lui Donald Trump, pe motiv ca președintele american ar fi proferat insulte la adresa liderului Coreii de Nord, Kim Jong-Un, relateaza France Presse.Intr-un editorial, ziarul nord-coreean Rodong Sinmun il ataca…

- Intr-un editorial, ziarul nord-coreean Rodong Sinmun il ataca cu furie pe președintele american, care a evocat saptamana trecuta in fața Adunarii Naționale (parlamentul) de la Seul o 'dictatura cruda' in Coreea de Nord, afirmand ca acesta merita pedeapsa cu moartea și acuzandu-l de lașitate pentru…

- Presedintele SUA Donald Trump se întreaba duminica, într-o postare pe Twitter, de ce liderul nord-coreean Kim Jong-un l-ar insulta numindu-l „batrân”, în conditiile în care el nu l-ar numi niciodata „scund si gras” Trump a mai afirmat…

- Presedintele american, Donald Trump, a adresat miercuri la Seul un avertisment "dictaturii crude" de la Phenian, indemnand-o sa nu "subestimeze" niciodata determinarea Statelor Unite si a aliatilor acestora, relateaza AFP."Toate natiunile responsabile trebuie sa isi uneasca fortele pentru…

- Președintele american Donald Trump a sosit miercuri în China pentru o vizita de stat de trei zile, etapa cea mai delicata a turneului sau asiatic, în cursul caruia încearca sa construiasca un front unic împotriva ambițiilor nucleare ale regimului nord-coreean, relateaza agențiile…

- Presedintele american Donald Trump a sosit miercuri in China pentru o vizita de stat de trei zile, etapa cea mai delicata a turneului sau asiatic, in cursul caruia incearca sa construiasca un front unic impotriva ambitiilor nucleare ale regimului nord-coreean, relateaza agentiile internationale de presa.…

- Președintele american Donald Trump a adresat miercuri la Seul un avertisment "dictaturii crude" de la Phenian, îndemnând-o sa nu "subestimeze" niciodata determinarea Statelor Unite și a aliaților acestora, relateaza AFP.

- Intrebat in emisiunea "Full Measure" difuzata duminica despre disponibilitatea sa de a-l intalni pe "dictator", Trump s-a declarat "gata sa intalneasca pe toata lumea". "Nu cred ca este vorba despre forța sau slabiciune, a te așeza la masa cu oamenii nu este o alegere proasta", a apreciat…

- Președintele SUA, Donald Trump, care a plecat vineri intr-un turneu asiatic in cadrul caruia va ajunge și in China, va putea sa foloseasca in aceasta țara Twitter, deși acolo accesul la rețeaua de socializare este blocat, a asigurat un oficial chinez citat de agenția EFE. 'Nu trebuie sa…

- Președintele american Donald Trump a cerut miercuri seara pe contul sau de Twitter ca autorul atentatului din New York, soldat cu opt morți, sa fie condamnat la moarte, relateaza AFP. "Teroristul din NYC (New York City) s-a declarat mulțumit și a cerut ca drapelul Statului…

- Președintele american Donald Trump vrea sa închida Loteria Vizelor. ”Teroriștii au venit în țara noastra prin așa-numitul 'Program al Loteriei Vizei Diversitații', o frumusețe a lui Chuck Schumer, liderul democraților din Senat”, a scris Trump…

- Președintele american Donald Trump a criticat miercuri sistemul Loteria Vizelor practicat de SUA, considerand ca acest program susținut de adversarii sai democrați este cauza atentatului de la New York soldat cu opt morți, și a cerut instituirea unui sistem de acordare a vizelor ''pe baza de merit'',…

- Donald Trump a reacționat pe Twitter in urma atacului terorist din New York, soldat cu cel puțin opt morți. Președintele american a scris ca „pare sa fie un alt atac comis de o persoana bolnava și dereglata”. LIVE UPDATE / Atac terorist in New York, soldat cu cel puțin opt morți „In New York pare sa…

- Presedintele american Donald Trump a aprobat joi publicarea a mii de dosare privind asasinarea presedintelui american John F. Kennedy, dar a amanat dezvaluirea unor documente "sensibile", au indicat responsabili ai administratiei sale, citati de AFP. Se astepta publicarea a 3.100 de dosare…

- Președintele american Donald Trump a aprobat publicarea a 2.800 de documente secrete privind asasinarea fostului presedinte John F. Kennedy, în anul 1963, însa a amânat declasificarea unor documente "sensibile", la cererea serviciilor secrete, informeaza agentia The Associated…

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a anuntat sambata dupa-amiaza ca intentioneaza sa declasifice documente secrete despre asasinarea fostului presedinte John F. Kennedy. „Sub rezerva primirii de noi informatii, voi permite, in calitatea de presedinte, deschiderea dosarelor clasificate blocate…

- Ministrii de externe din tarile Uniunii Europene, reuniti luni la Luxemburg, si-au reafirmat sprijinul pentru acordul nuclear cu Iranul, in ciuda criticilor presedintelui american Donald Trump, si au cerut Congresului Statelor Unite sa nu impuna din nou sanctiuni impotriva Teheranului, scrie Agerpres,…

- Președintele american Donald Trump a semnat un ordin executiv privind asigurarile de sanatate, dupa mai multe incercari nereușite ale Partidului Republican de a abroga in Congres programul Obamacare, instituit de Barack Obama, transmite DPA.

- Președintele american, Donald Trump, a denunțat din nou miercuri "acordul foarte prost" privind programul nuclear iranian, cu cateva zile inainte de a face cunoscuta decizia sa asupra acestui text semnat in 2015, relateaza AFP. "Este cel mai prost acord care exista, nu am…

- Președintele SUA a avertizat cele doua posturi, dar si alte retele de televiziune care difuzeaza informatii nefavorabile cu retragerea licentelor de emisie. NBC News a relatat ca Rex Tillerson l-a numit pe Donald Trump "imbecil" si ca presedintele SUA a propus in iulie suplimentarea in mod…

- Presedintele american Donald Trump s-a intilnit cu echipa sa de securitate nationala pentru a discuta optiuni privind un raspuns la o eventuala agresiune din partea Coreei de Nord si privind amenintarea nucleara nord-coreeana, a anuntat marti Casa Alba, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Trump a primit…

- Ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, l-a avertizat luni pe omologul sau american, Rex Tillerson, ca Washingtonul risca sa provoace "o escaladare inacceptabila" a tensiunilor cu Coreea de Nord, transmite AFP, potrivit Agerpres. Într-o discuție telefonica avuta…

- Intr-o discuție telefonica avuta cu secretarul de Stat al SUA, Lavrov a considerat "inacceptabila o escaladare a tensiunilor din peninsula coreeana, la care conduc pregatirile militare americane din regiune", potrivit unui comunicat al ministerului rus de Externe.Șeful diplomației de la…

- Președintele american Donald Trump a afirmat sambata in rețeaua Twitter ca in relațiile cu Coreea de Nord "merge un singur lucru" - dar nu a precizat la ce anume se refera, scrie realitatea.net.

- Președintele american Donald Trump a afirmat sâmbata în rețeaua Twitter ca în relațiile cu Coreea de Nord "merge un singur lucru" - dar nu a precizat la ce anume se refera, semnaleaza Reuters.

- Presedintele SUA Donald Trump a scris, intr-o postare pe Twitter, ca presedintii americani au negociat timp de 25 de ani cu Coreea de Nord, insa fara niciun rezulat, el apreciind ca "doar un singur lucru va functiona".Episodul Tutuianu se REPETA. Comunicatul MApN care il CONTRAZICE pe ministrul…

- Presedintele SUA Donald Trump a devenit cel mai urmarit lider mondial pe Twitter, dupa ce l-a intrecut pe Papa Francisc pe reteaua de socializare, conform The Associated Press. Advertisement Trump este urmarit pe Twitter de aproximattiv 40 de milioane de abonati si a urcat in weekend in fruntea listei…

- Potrivit NBC News Secretarul de Stat american Rex Tillerson l-ar fi numit pe Donald Trump ”idiot”. Totul s-a petrecut in timpul unei reuniuni care a avut loc in aceasta vara la Pentagon. Mai mult, potrivit presei de peste ocean, Tillerson a fost la un pas sa demisioneze din cauza neințelegerilor…