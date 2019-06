Stiri pe aceeasi tema

- Procurorul special Robert Mueller va susține miercuri o declarație de presa la 18.00, ora României, cu privire la investigația privind ingerința Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016, a anunțat Departamentul de Justiție, relateaza Reuters. Va fi prima sa declarație publica despre…

- Presedintele belarus Alexander Lukasenko a afirmat sambata ca pagubele provocate de petrolul contaminat primit prin conducta ruseasca Drujba sunt enorme si ca Belarusul asteapta despagubiri din partea Rusiei, relateaza Reuters. ''Chiar acum evaluam pagubele. Ele sunt enorme la conducta de petrol,…

- Rusia va continua sa intervina în alegerile din SUA timp de zeci de ani de acum înainte, a declarat luni secretarul de stat american Mike Pompeo, care a promis ca Washingtonul va contracara eforturile Moscovei, scrie AFP.În condițiile în care diplomația americana a denunțat…

- Ministrul american al justitiei, William Barr, a declarat joi, intr-o conferinta de presa, ca ancheta condusa de procurorul special Robert Mueller nu a descoperit dovezi ca presedintele Donald Trump sau membri ai campaniei sale au conspirat impreuna cu Rusia in timpul campaniei prezidentiale din…

- ”Caut sa adun toate informatiile” cu privire la ”originile si desfasurarea unor activitati (in domeniul) informatiilor impotriva campaniei Trump in 2016”, a declarat Bill Barr intr-o audiere in Senat.”Cred ca s-a facut spionaj. Problema este sa stabilim daca acest lucru era justificat.…

- Președintele american Donald Trump a declarat sambata ca nu a citit inca raportul elaborat de procurorul special Robert Mueller in urma anchetei privind ingerințele Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. "Nu am citit inca raportul…

- Presedintele american Donald Trump, care a primit-o miercuri in Biroul Oval pe Fabiana Rosales, sotia liderului opozitiei venezuelene Juan Guaido, ”Prima Doamna a Venezulei” potrivit Casei Albe, a cerut retragerea trupelor ruse trimise in weekend in aceasta tara, fara sa excluda vreo optiune in a…