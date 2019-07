Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o informare privind temperaturile ridicate, intre 35 și 37 de grade, de luni și marți, cand indicele de confort termic va depași pragul critic de 80 de unitați. Potrivit ANM, luni, vremea va fi calduroasa in cea mai mare parte a țarii, local caniculara…

- Valul de canicula, care a cuprins intreaga Europa, atinge astazi apogeul. Peste 100 de oameni, inclusiv un roman, au fost ucisi de valul istoric de caldura. E alerta de cod violet, cel mai grav dintre toate, in mai multe tari. Iar meteorologii avertizeaza ca temperaturile nu vor scadea nici in zilele…

- Mai multe tari din Europa au experimentat un val de caldura record in ultimele zile si au emis alerte de sanatate, avertizand ca temperaturile au putea creste si mai mult, relateaza site-ul postului BBC si agentia Bloomberg, citate de Mediafax. Valul de caldura provine din regiunea Sahara si se caracterizeaza…

- Cum sa te ferești de canicula in zilele toride de vara? Schimbarile climatice din ultimele decenii incep sa accelereze de la an la an și ne aduc veri din ce in ce mai calde. Ne confruntam, in timpul verilor, cu valuri de caldura tot mai numeroase și cu temperaturi caniculare, care se mențin mai multe…

- Mai multe țari din Europa au experimentat un val de caldura record in ultimele zile și au emis alerte de sanatate, avertizand ca temperaturile au putea crește și mai mult, relateaza site-ul postului BBC și agenția Bloomberg.Valul de caldura provine din regiunea Sahara și se caracterizeaza prin ...

- Valul de caldura excesiva a acoperit mare parte din Europa. Meteorologii au emis avertizare cod violet de canicula si disconfort termic, in condițiile in care ... The post Val de caldura teribila, in Europa. Cod violet de canicula appeared first on Renasterea banateana .

