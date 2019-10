Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit CFR Calatori, in perioada 10-17 octombrie, pentru pasagerii care doresc sa calatoreasca spre/dinspre Iasi cu ocazia Sarbatorii Sfintei Parascheva, capacitatea de transport catre aceasta destinatie va fi adaptata. Astfel, vor circula suplimentar mai multe trenuri. In perioada 11/12- 14/15 octombrie,…

- Incepand cu luna iulie, Bringo este aplicația de cumparaturi personalizate cu cea mai mare arie de acoperire din Romania: 23 de orașe și in zonele limitrofe. Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Roman și Ramnicu Valcea sunt cele mai recente orașe incluse in aria de livrare Bringo. Serviciul…

- Interesul companiilor de a dezvolta afaceri in domeniul IT la Brașov este tot mai mare. Iar faptul ca in orașul de la poalele Tampei exista specialiști in acest domeniu de varf este demonstrat și de faptul ca s-a deschis aici un nou birou al unei companii de top la nivel internațional. Endava, aflata…

- Asociatia “My Transylvania”, in parteneriat cu Fundatia “Conservation Carpathia”, a continuat seria evenimentelor prin care promoveaza satul romanesc, produsele locale si frumusetea naturii prin organizarea unei manifestari la Dambovicioara – Electric camping. Circa 50 de participanti din Brasov, Pitesti,…