Tren cuprins de flăcări, în Vrancea. Pompierii au intervenit de urgenţă Incendiul a izbucnit la locomotiva trenului de persoane 1657, care transporta circa 300 de persoane. La fața locului au fost trimise doua autospeciale de stingere incendii cu apa și spuma. Totodata, pompierii de la Buzau, care au fost mobilizați pentru stingerea focului, așteapta la aceasta ora scoaterea liniei de contact de sub tensiune pentru a putea interveni, scrie liberatetea. Purtatorul de cuvant al ISU Buzau, sublocotenent George Crețu, a declarat nu ar exista risc de propagare a incendiului, iar cei circa 300 de pasdageri sunt in siguranta in tren. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

- O femeie de aproximativ 40 de ani a murit, joi seara, iar mama ei este in stare critica, intoxicata cu fum, dupa ce apartamentul in care cele doua traiau, in localitatea Sarata Monteoru, judetul Buzau, a fost cuprins de un incendiu de proportii, informeaza Romania TV. Potrivit purtatorului de cuvant…

- Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Buzau, sublocotenent George Cretu, incendiul a cuprins un apartament de circa 50 de metri patrati in care traiau o femeie de circa 40 de ani si mama acesteia, de circa 70 de ani. Doua echipaje de pompieri cu doua autospeciale de stingere incendii cu apa…

- Peste 50 de persoane au fost salvate din situații cu risc medical, arata datele MAI din ultimele 24 de ore. Efectivele de poliție au intervenit in zonele afectate de fenomentele meteo severe și au ajutat peste 450 de persoane care au ramas inzapezite. Potrivit datelor centralizate la nivelul ministerului…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Eugen Chirita, a declarat ca un numar de cinci persoane au fost ranite in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN 25, in apropierea localitatii Tudor Vladimirescu. "Sunt cinci victime: una in stop cardio-respirator,…

- Accident cumplit pe DN7 Pitesti – Ramnicu Valcea, la kilometrul 141, localitatea Cotmeana. Șoferul unui autoturism a intrat intr-un autotren. In urma impactului patru persoane au fost ranite, iar autovehiculele au parasit suprafata carosabila. Toate cele patru persoane au ramas incarcerate și a fost…

- O persoana a murit in urma unui accident rutier petrecut, joi dimineata, in judetul Vrancea. In incidentul rutier au fost implicate doua tiruri și un automobil. Un accident grav de circulație a avut loc joi dimineața, in județul Vrancea, la iesirea din localitatea Dumbraveni catre Ramnicu Sarat. Potrivit…

- Un barbat in varsta de 81 de ani si o femeie de 75 de ani au murit in urma unui incendiu izbucnit, in noaptea de miercuri spre joi, la o locuinta din localitatea Arini, comuna Gaiceana, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Bacau citati de Agerpres.ro La locul producerii…

- Alerta din cauza unui incendiu la un camin militar din Constanța. Zeci de persoane au fost evacuate de pompieri din cladirea cuprinsa de flacari. Printre ele s-a numarat și un barbat care a fost transportat la spital cu arsuri. Pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Dobrogea” au intervenit…

- S-a dat alarma in aceasta dimineata in zona localitații Slatina de Mureș. Pompierii au fost solicitati sa intervina de urgenta pentru a stinge un incendiu ce a cuprins un camion incarcat cu lemne. „Garda nr. 2 de intervenție Gurahont și Garda nr. 1 de intervenție Barzava, cu doua autospeciale de stingere…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis un cod galben de ninsori puternice și viscol valabila in Iași și in alte 13 județe din Centrul și Nord-estul țarii. Atenționarea ANM este valabila pana joi, la ora 11, pentru județele Arges, Dambovita, Prahova, Buzau, Vrancea, Covasna, Brasov, Bacau,Vaslui,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, doua atentionari cod galben de ninsori abundente, ambele vizand si judetul Brasov. Prima atentionare cod galben de ninsori abundente, local viscolite, depunere de strat consistent de zapada a intrat intra in vigoare marti seara, la ora 22.00…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, azi, doua atenționari cod galben de ninsori, prima vizând Banatul, Oltenia și Muntenia, iar a doua vizeaza cea mai mare parte a Moldovei și nordul Munteniei. Atenționarile expira joi, la ora 11.00. Prima atenționare cod galben de ninsori…

- Echipajele SMURD au intervenit la 22 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la doua dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat și o autospeciala cu apa și spuma de la Detașamentul de Pompieri Costești…

- Echipajele SMURD au intervenit la 33 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la doua dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat și o autospeciala cu apa și spuma de la Detașamentul de Pompieri Pitești…

- Incendiul izbucnit vineri dimineata la o locuinta din Medgidia s-a extins, din cauza vantului puternic, la alte noua case, in total fiind afectate zece gospodarii in care locuiau 18 familii, respectiv 43 de persoane, potrivit NEWS.RO. Citeste si: Un fost secretar de stat ATACA DUR: 'Hotii…

- Soferul a simtit miros de fum iesind de sub capota, iar in secunda urmatoare compartimentul motor s-a aprins. Proprietarul masinii a incercat sa stinga flacarile cu zapada, dar acestea au cuprins rapid intregul automobil. Chemati in ajutor, pompierii au ajuns prea tarziu la fata locului, insa…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,9 a avut loc duminica dupa-amiaza in judetul Buzau, fiind cel mai puternic seism inregistrat in acest an. Potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului, seismul cu magnitudinea de 3,9 s-a produs la ora 15.15, la o adancime de 140,8 kilometri. Inspectoratul…

- Cutremur in județul Buzau, pe 4 februarie 2018. Un seism avut loc duminica, 4 februarie, in judetul Buzau, zona seismica Vrancea, potrivit site-ului Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Cutremurul – de magnitudine 3,9/Richter – a avut loc la ora 15.15, la…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” al judetului Salaj a prezentat, in cadrul unei conferințe de presa ce a avut loc la sediul instituției, marți, 31 ianuarie, activitatea desfașurata de instituție pe parcursul anului 2017. La conferința au fost prezenți lt.col. Adrian Dobocan, inspectorul…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Hunedoara, pompierii de la Lupeni au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o garsoniera din municipiul Vulcan. "Arderea s-a propagat la izolatia exterioara a blocului, generand o cantitate mare de fum. Ajunsi…

- Un incendiu a izbucnit, in aceasta dimineata, la un service auto din municipiul Campina. Din primele informatii in interior se afla mai multe avelope dar si acumulatori. Pericolul vine de la acumulatori care din cauza temperaturii foarte ridicate pot exploda. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii…

- Mai multe persoane au fost salvate de la inalțime de catre pompieri. Intervenția a fost una extrem de anevoioasa, insa pana la urma victimele au fost salvate in siguranța. Din fericire este vorba doar despre despre un exercițiu de salvare, pus in scena de catre pompieri in curtea ISU „Someș” Satu Mare.…

- Peste 90 de autovehicule si circa 150 de persoane au ajuns, in noaptea de joi spre vineri, in siguranta la Tulcea, dupa ce unele dintre ele au ramas blocate circa 12 ore in zapada si viscol, informeaza Agerpres.ro. Unele din cele 94 de autovehicule, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident grav pe Soseaua de centura a municipiului. Din primele date, un barbat de 46 ani, din Ialomita, care se deplasa cu o autotutilitara pe directia Fabrica de Bere catre Pasarela Nehoiu, ar fi efectuat neregulamentar o manevra de viraj la stanga, moment in care…

- Luni (15 ianuarie) seara, pompierii au intervenit pentru stingerea a doua incendii, ce au avut loc in Carașeu și Lipau. Pompierii au intervenit pentru lichidarea unui incendiu produs la coșul de fum al unei case situate pe raza localitatii Carașeu, evenimentul fiind anuntat la ora 20:01. La adresa menționata…

- Miniștrii lui Dragnea ar putea amenința cu demisia, in CExN, pentru a forța plecarea lui Tudose, au relatat surse politice, pentru Libertatea. Pe de alta parte, caderea Guvernului condus de Mihai Tudose, prin depunerea de catre PSD a unei moțiuni de cenzura, are in acest moment șanse minime, in Parlament.…

- Conform sursei citate, el și-a parcat mașina in fața blocului, iar dupa scurt timp mașina fost incendiata. Flacari violente au cuprins autoturismul polițistului. Pompierii au sosit de urgența la fața locului și au stins incendiul, insa mașina a fost in mare parte distrusa de flacari.…

- Un incendiu a izbucnit astazi la doua construcții parasite de pe strada Pietrarilor din municipiul Chișinau, iar în rezultat o persoana a decedat. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU), pompierii au fost anunțați la ora 04:21 despre faptul ca…

- Un autoturism este cuprins de flacari, vineri, pe DN1, in zona localitații Unirea, informeaza ISU Alba. ”Detașamentul Aiud intervine cu o autospeciala pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism pe DN1, in zona comunei Unirea”, informeaza Inspectoratul pentru Situații de Urgența Alba. Revenim…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un apartament situat pe strada Garofitei nr. 22 din Constanta. ...

- Dupa ce au petrecut cu totii intr- un club din Piatra Neamt, scandalagii au iesit afara din local si au inceput sa se imbranceasca. Ulterior cearta s-a intetit iar agresorii au inceput sa isi imparta pumni si picioare. A fost nevoie de interventia jandarmilor pentru a calma spiritele.…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea a cinci persoane, dintre care doi minori, s-a petrecut vineri, pe DN 11, Brasov-Bacau, in apropriere de Santionlunca. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, Marius Tolvaj, a declarat pentru AGERPRES, ca in accident…

- Treizeci si doi de persoane au fost date disparute dupa ce un petrolier si o nava cargo s au ciocnit in largul coastei de est a Chinei sambata seara, informeaza seanews.com.tr. Imediat dupa accident petrolierul Sanchi, o nava sub pavilion Panama, care transporta 136.000 de tone de petrol iranian, a…

- COD GALBEN. Se afla sub atentionare judetele Vrancea, Galati, Iasi, Neamt, Vaslui si Bacau. Atentionarile sunt valabile pana la ora 11.00. Si judetul Constanta este sub cod galben de ceata, dar numai pana la ora 8.00. Ceata determina scaderea vizibilitatii local sub 200 de metri…

- O casa din comuna Rameț a fost cuprinsa de flacari in noaptea de sambata spre duminica. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, pompierii au intervenit cu doua autospeciale. ”Detașamentul Aiud intervine cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa in…

- Pompierii au intervenit in 2.255 situatii de urgenta in Ajun si in prima zi de Craciun, salvatorii fiind solicitati la 141 misiuni de stingere a incendiilor. In Ajun si in prima zi a Craciunului, peste 5.100 de pompieri s-au aflat, in fiecare zi, la datorie, aceștia intervenind in 2.255 situatii de…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta, Statia Medgidia au fost solicitati astazi sa intervina pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins un apartament situat pe strada Radu Negru din Medgidia.Potrivit ISU Dobrogea incendiul a pornit de la un…

- Incendiul s-a produs in timp ce autobuzul circula in localitatea Sacel. Soferul a observat in timp ce conducea ca a luat foc motorul, a coborat impreuna cu oamenii din autobuz si a chemat pompierii. Pompierii din cea mai localitate, orasul Saliste, au sosit imediat si au stins incendiul.…

- Un microbuz a intrat, astazi, într-un grup de persoane, în centrul municipiului Buzau, șase oameni fiind raniți. Purtatorul de cuvânt al ISU Buzau, George Crețu, a declarat, pentru Mediafax ca mașina care a intrat în grupul de persoane, aflate în centrul municipiului…

- Purtatorul de cuvant al Spitalului ''C. I. Parhon'', Ionuț Nistor, a declarat miercuri ca o femeie din județul Vrancea a decis sa salveze viața fiicei sale, in varsta de 11 ani, donandu-i un rinichi. Din cauza afecțiunii renale, minora cantarește doar 21 de kilograme și arata ca un copil de cinci…

- Groaznic accident in municipiul Buzau. Cel puțin șase persoane au fost ranite dupa ce o mașina a intrat intr-un grup de oameni. Incidentul a avut loc in zona centrala a orașului, mai exact in fața Școlii nr, 1, de pe bulevardul „Nicolae Balcescu“. (Sursa video reporterbuzoian.ro) Autoritațile au activat…

- Echipajele SMURD au intervenit la 34 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la 3 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj cu ambulanța SMURD de prim ajutor calificat și un echipaj de urgența de la Secția de Pompieri Costești…

- In intervalul 08.12-10.12.2017, pompierii maramureșeni au intervenit la 6 situații de urgența. Vineri, 08.12., pompierii militari din cadrul Garzii de Intervenție Borșa au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit intr-o camera aflata la parterul unei locuințe, unde era amenajata o afumatoare.…

- Accident rutier pe DN 22, in afara localitatii Ramnicelu, impact intre un auto si arborii de pe marginea drumului.Din primele date sunt 2 victime, constiente care au fost preluate de ambulanta si transportate la spital de o Ambulanta si de un echipaj SMURD. La fata locului se afla echiapje ale IPJ Buzau…

- Patru persoane aflate intr-o caruta au fost ranite intr-un accident rutier produs luni dupa-amiaza pe DN 12, intre localitatile Sfantu Gheorghe si Miercurea Ciuc. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Covasna, Nicoleta Tolvaj Marin, a declarat pentru Agerpres ca din primele…

- incendiu acoperis 001 In intervalul 30.11-03.12.2017, pompierii maramureșeni au intervenit la 6 situații de urgența. Vineri, 01.12., pompierii baimareni au intervenit pe strada Europa pentru a lichida un incendiu izbucnit la niște deșeuri menajere. Flacarile au mistuit circa 600 kg de deșeuri menajere.…

- In urma cu putin timp, un accident rutier grav a avut loc pe DN 72 Filipestii de Targ, sat Bratasanca. Un autocamion incarcat cu var stins si un autoturism au fost implicate in coliziune.Cele trei persoane aflate in autoturism au ramas incarcerate. Este vorba despre doi decedati, un adult si un minor,…