Trei răniţi, inclusiv un român, în urma unui incendiu produs în Austria Cel putin trei persoane, inclusiv un român, au fost ranite într-un incendiu produs într-un imobil rezidential din orasul austriac Linz, afirma surse citate de presa din Austria, relateaza Mediafax.

Incendiul a avut loc în cursul noptii de joi spre vineri într-un bloc rezidential situat în centrul orasului austriac Linz.

Trei locatari au inhalat fum si au fost transportati la spitale din Linz, au anuntat autoritatile, citate de site-ul de stiri Krone.at.

Potrivit unor surse din cadrul serviciilor de interventie, printre cele trei persoane spitalizate… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane, inclusiv un roman, au fost ranite intr-un incendiu produs intr-un imobil rezidential din orasul austriac Linz, afirma surse citate de presa din Austria, conform Mediafax.Citește și: Codrin Ștefanescu SPULBERA visul lui Dancila de a candida la prezidențiale: Firea,…

- Focul pare sa se fi declansat in jurul orelor locale 10:30 (01:30 GMT) intr-un imobil al companiei Kyoto Animation, care produce seriale de animatie televizate de succes. Incendiul nu a reusit sa fie stins dupa doua ore, un fum alb iesind prin ferestrele cladirii, potrivit unor imagini difuzate…

- Doua persoane și-au pierdut viața joi dupa-amiaza, in jurul orei 16:40, dupa ce autoturismul in care se aflau a fost lovit de tren. Tragicul eveniment s-a produs intre haltele Garbau și Macau, județul Cluj. Potrivit primelor informații, trenul care circula pe relația Cluj-Napoca – Oradea a surprins…

- O explozie s a produs la un tanc petrolier in regiunea Izmir din Turcia, in noaptea de 1 spre 2 iulie 2019. Din nefericire, o persoana a murit, iar alte 16 au fost ranite, conform agentiei de presa Anadolu.Printre raniti, se numara 15 italieni, un roman si un angajat din portul unde nava era ancorata.…

- Politia bosniaca a anuntat miercuri ca a arestat 20 de persoane in urma unor ciocniri, in nord-vestul tarii, in care au fost implicati aproxinativ 100 de migranti, soldate cu zeci de raniti, inclusiv trei politisti, relateaza The Associated Press.

- Un incendiu puternic a distrus un imobil locuit in localitatea germana Neunkirchen. 13 oameni au fost raniți, iar trei persoane sunt date disparute. De asemenea, un om a fost gasit mort, a anuntat politia, relateaza DPA. Corpul victimei, gasit la fata locului, nu a fost identificat. O familie de trei…

- Patru persoane, printre care si o femeie insarcinata, au fost victimele unui accident rutier produs duminica seara pe DN 5 Bucuresti-Giurgiu, in dreptul localitatii Uzunu, dupa ce un sofer in varsta de 32 de ani a efectuat un viraj pentru a intra intr-o benzinarie pe linie continua si a acrosat un…

- Cel puțin 16 persoane au murit, 81 au fost ranite și alte 14 sunt date disparute dupa ce Filipine a fost zguduit de doua cutremure majore, au declarat autoritațile marți, potrivit CNN.Primul cutremur s-a produs luni, la adâncimea de 20 de kilometri și a avut o magnitudine de 6.1. În…