Trei morţi şi 23 răniţi într-un accident de autobuz Un autobuz cu etaj din orasul Ottawa a lovit vineri acoperisul unei statii de autobuz, omorand trei persoane si ranind alte 23, dintre care mai multe "grav", a anuntat primarul capitalei Canadei, Jim Watson, relateaza AFP.



Cel putin 11 persoane au fost internate in spital in stare critica, a facut cunoscut la randul sau un purtator de cuvant al serviciilor de prim-ajutor.



Imagini difuzate de televiziunile canadiene au aratat ca o mare parte a nivelului superior al autobuzului a fost smulsa sub violenta socului, in timp ce echipe de prim-ajutor utilizau scari pentru a evacua… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Un autobuz a lovit un acoperiș, iar trei calatori au murit și alți 23 au fost raniți. Sunt și persoane in stare grava printre victimele accidentului produs vineri in Canada, la Ottawa. Autobuzul era supraetajat, iar șoferul a lovit acoperișul stației. Cel puțin 11 persoane sunt in stare grava, iar proporția…

- Un autobuz cu etaj din orasul Ottawa a lovit vineri acoperisul unei statii de autobuz, omorand trei persoane si ranind alte 23, dintre care mai multe “grav”, a anuntat primarul capitalei Canadei, Jim Watson, relateaza AFP, titrat de Agerpres. Cel putin 11 persoane au fost internate in spital in stare…

- Un barbat a murit și alte cinci persoane au fost ranite intr-un accident de circulație produs marți seara in Iași. Un autoturism Audi condus de un barbat de 38 de ani, a lovit frontal o alta mașina Volkswagen. Potrivit primelor informații, șoferul mașinii Audi circula cu viteza foarte mare și a pierdut…

- Patru persoane au ajuns in stare grava la spital duminica, dupa ce au fost implicate intr un accident rutier produs pe DE 583, conform Agerpres.roIoana Bustiuc, purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Iasi, a declarat ca, pe fondul vitezei excesive, un autoturism care se deplasa…

- Imagini PRAPAD pe SOSEA! ACCIDENT cumplit in urma cu puțin timp.Trei PERSOANE DECEDATE. Șoferul, de 33 de ani din Negrești-Oaș a fost arestat.foto Mai multe echipaje medicale și polițiști intervin, pe DN2A, pe podul din apropierea orașului Ovidiu unde, pe ploaie, a avut loc un accident grav de circulație…

- Accidentul colectiv s-a produs pe un drum expres din provincia Gansu, potrivit agentiei de stiri Xinhua.Accidentul s-a produs cand soferul unui camion greu a pierdut controlul volanului si a intrat in masinile care stateau la rand in fata unui punct de taxare in apropierea capitalei provinciei,…

- Un incident tragic, soldat cu moartea a 15 persoane,a avut loc în Ghina, dupa ce o O femeie care l-a atacat pe un sofer de autobuz.O înregistrare video difuzata de Politia din Chongqing surprinde o pasagera care se cearta cu soferul autobuzului. Femeia l-a atacat pe sofer…

- Potrivit poliției locale, accidentul a fost declanșat atunci cand o femeie nervoasa, in varsta de 48 de ani a inceput sa se certe și sa-l atace pe șoferul autobuzului pentru ca nu a oprit la una dintre stații. In cele din urma. șoferul a pierdut controlul autobuzului. Cincisprezece persoane și-au pierdut…