Trei afgani care vroiau să ajungă în vestul Europei, prinși alături de călăuza lor în Serbia Trei cetațeni afgani, solicitanti de azil in Serbia care intentionau sa ajunga ilegal intr-un stat din vestul Europei, au fost gasiți intr-o mașina, calauziti de un iranian, potrivit Mediafax. Politistii de frontiera de la Naidas, judetul Caras-Severin, au oprit, in noaptea de miercuri spre joi, pe DN 57, in localitatea de frontiera Racasdia, o mașina inmatriculata in Germania, condus de un cetațean iranian, in varsta de 41 de ani, care detinea permis de rezidenta in Germania. In mașina se aflau trei pasageri care nu vorbeau limba romana si nu isi justificau prezenta in zona de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

