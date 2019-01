Transportatorii din Romania sunt asteptati sa protesteze pe 10 ianuarie la Parlamentul European, fata de Pachetul Mobilitate

Stiri pe aceeasi tema

- Actiunea de protest este programata in Piata Luxemburg, intre orele 8:00 - 13:00, si este organizata de UNTRR, impreuna cu asociatiile membre IRU din tarile est-europene si alte tari afectate de masurile continute de Pachetul Mobilitate 1. Protestul are loc in contextul in care Parlamentul…

- Nigel Farage, eurodeputatul britanic cunoscut pentru faptul ca este unul dintre cei mai mari sustinatori ai iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, a acordat un interviu exploziv pentru Digi24. Balazs Barabas: Parlamentul European tocmai a adoptat o rezolutie despre statul de drept din Romania,…

- Transportatorii solicita Guvernului, Ministerului Finanțelor Publice, Ministerului Afacerilor Externe și Autoritații de Supraveghere Financiara desecretizarea scrisorii primite de la Comisia Europeana in data de 19 iulie 2018, de punere in intarziere cu privire la normele referitoare la RCA, informeaza…