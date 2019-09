Stiri pe aceeasi tema

- Linia tramvaiului 41 va fi suspendata in zilele de weekend din luna septembrie, pentru finalizarea ucrarilor la suprastructura podului peste Soseaua Virtutii din Capitala. Anunțul a fost facut joi de Societatea de Transport București. In zilele lucratoare, pe durata lunii septembrie, tramvaiul 41 va…

- Societatea de Transport Bucuresti va infiinta, de luni, patru linii de autobuz scolare speciale, care vor functiona in corelare cu structura noului an scolar, doar in perioadele semestriale cand sunt desfasurate cursuri, informeaza STB printr-un comunicat postat pe pagina sa de Facebook, potrivit…

- Accesul comun al statiei de metrou Crangasi cu cel al statiei de tramvai Piata Crangasi, pe traseul liniei de tramvai 41, va fi inchis pana la sfarsitul lunii octombrie, pentru lucrari efectuate de Societatea de Transport Bucuresti (STB) la statia de tramvai, a anuntat Metrorex, intr-un comunicat…

- Circulația liniei de tramvai 41 va fi reluata, incepand cu data de 31 august 2019, dupa o suspendare de aproximativ doua luni pentru realizarea unor lucrari la pasajele Ciurel și Grant. Astfel, linia 41 - care asigura transportul calatorilor intre cartierul Ghencea și nordul Capitalei - iși va relua…

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) marcheaza implinirea a 110 ani de transport public in Capitala printr-un concert sustinut de What's Up, Smiley si Jo, sambata seara, in Parcul Izvor. Cu aceasta ocazie, STB si-a lansat propriul imn in care calatorilor li se transmite ca in autobuz nu stau la semafor…