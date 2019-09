Stiri pe aceeasi tema

- Magistrații Curții de Apel Bucuresti s-ar putea pronunta vineri in dosarul in care Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securitații (CNSAS) a solicitat instantei stabilirea calitatii de colaborator al Securitatii in cazul fostului presedinte Traian Basescu, trasnmite Mediafax.Daca…

- Curtea de Apel București a ramas in pronunțare, joi, dupa ce a ascultat punctele de vedere ale CNSAS și ale lui Traian Basescu. Consiliul il acuza pe fostul sef al statului ca a colaborat cu Securitatea, Basescu spune ca nu este adevarat. CNSAS invoca doua note scrise de Basescu și care sunt semnate…

- A inceput joi, la Curtea de Apel București, procesul in care fostul președinte Traian Basescu este acuzat de CNSAS ca a colaborat cu Securitatea. S-au anunțat primii intervenienți in dosar, printre care Ene Dragoș Marian. Traian Basescu sta in picioare sprijinit de columna portiței din instanța cu…

- Traian Basescu a declarat, joi, la Curtea de Apel Bucuresti unde se judeca dosarul cu CNSAS, ca nu a fost colaborator al fostei Securitati, asa cum a sustinut in repetate randuri. „Trebuie sa ma apar”, a mai spus fostul presedinte.

- Fostul sef al statului Traian Basescu a declarat joi ca nu a fost colaborator al Securitatii si ca o eventuala decizie a instantei in defavoarea sa i-ar crea probleme de imagine. Intrebat de jurnalisti, inainte sa intre la Curtea de Apel, cum comenteaza demersul CNSAS, Basescu a afirmat: "Nu il comentez,…

- Traian Basescu a ajuns joi dimineața la Curtea de Apel Bucuresti unde se judeca dosarul cu CNSAS. Fostul președinte al Romaniei a declarat ca nu a fost colaborator al fostei Securitati, asa cum a sustinut pana acum. „Nu il comentez (procesul, n.r.), trebuie sa ma apar. Avem puncte de vedere total diferite,…

- Traian Basescu a declarat, joi, la Curtea de Apel București unde se judeca dosarul cu CNSAS, ca nu a fost colaborator al fostei Securitați, așa cum a susținut in repetate randuri. „Trebuie sa ma apar”, a mai spus fostul președinte. „Nu il comentez (procesul, n.r.), trebuie sa ma apar. Avem puncte de…

- Astazi se duca dosarul in care CNSAS il acuza pe Traian Basescu ca a dat note informative Securitații, sub numele Petrov. ”Nu il comentez (procesul, n.r.). Trebuie sa ma apar. Avem puncte de vedere total diferite, eu și CNSAS, ne va impaca un al treilea, judecatorul. (...) Hai sa vedem procesul",…