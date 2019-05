Stiri pe aceeasi tema

- Prezent la Ploiesti, pentru a prezenta planul de actiune al PMP pentru Parlamentul European, fostul presedinte al României, Traian Basescu a vorbit, în cadrul unei conferințe de presa, despre posibilitatea ca Laura Codruța Kovesi sa candideze la alegerile

- Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, spune ca spera ca Laura Codruta Kovesi sa obtina functia de sef al Parchetului European, el sustinand ca o implicare a acesteia in politica ar fi „ultima deziluzie” pe care i-ar face-o.„Sper sa obtina postul de procuror sef european si sa nu se…

- Fostul președinte Traian Basescu spune ca ar vota pentru ca Laura Codruța Kovesi sa ajunga procuror șef European, chiar daca, susține el, fosta șefa a DNA „ a facut foarte mult rau Justiției și a dat muniție PSD”. „Suntem în cu totul alta zona când discutam de procurorul…

- Prezent in studioul Libertatea, intr-un dialog cu jurnalistele Maria Andrieș și Adriana Nedelea, fostul președinte Traian Basescu a declarat ca Laura Codruța Kovesi a facut foarte mult rau justiției și a dat muniție PSD prin spectacolele pe care le-a regizat in anul 2015, in fața Direcției Naționale…

- "Klaus Iohannis este singurul politician care are șanse sa caștige alegerile prezidențiale", este de parere fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu. Invitat in studioul Digi 24, senatorul PMP a ridiculizat o eventuala candidatura a senatorului ALDE Calin Popescu Tariceanu la Președinția Romaniei:…

- Intrebat daca apreciaza ca Laura Codruța Kovesi va candida sau nu la prezidențiale, Traian Basescu a raspuns, in direct la Romania TV: „Nu cred, ca sa candidezi cu sanse la prezidentiale trebuie sa ai un partid puternic in spate, cu structuri. Daca prin absurd ar candida din partea USR-PLUS,…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat, sambata seara, la RomaniaTV, ca in opinia sa Laura Codruța Kovesi nu are șanse sa caștige alegerile prezidențiale din partea USR-PLUS și ca aceasta nu va intra in cursa pentru Cotroceni.Intrebat daca apreciaza ca Laura Codruța Kovesi va candida…

- Intrebat de prezentatoarea Romania TV daca Laura Codruța Kovesi va candida la alegerile prezidențiale, Traian Basescu considera ca aceasta posibilitate nu se afla pe lista cu prioritați ale fostei șefe DNA.