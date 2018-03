Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a fost sambata in Republica Moldova pentru a participa la semnarea Declaratiei simbolice de Unire cu Romania. Acesta a declarat ca inca traim „dupa vointa lui Stalin si Hitler”, dupa „odiosul pact Ribbentrop-Molotov”, afirmand ca romanii sunt singurii care nu au avut taria de a indeparta…

- Fostul presedinte Traian Basescu le-a transmis un mesaj dur politicienilor moldoveni, in cadrul unui discurs sustinut la Straseni, primul raion din Republica Moldova care a votat Declaratia simbolica de Unire cu Romania. El le-a promis moldovenilor ca va reveni in Moldova si va demonta toate minciunile.Citeste…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, a declarat sambata, in Republica Moldova, ca Romania poate sustine, in prezent, procesul de reunificare a tarii, adaugand ca cele doua popoare vorbesc aceeasi limba, au aceeasi cultura si istorie, iar acestea sunt singurele care trebuie sa isi doreasca unirea.

- Profesorul Petronel Zaharia, decanul Facultatii de Istorie din cadrul Universitatii 'Alexandru Ioan Cuza din Iasi, a afirmat joi, la o conferinta despre Unirea din 1918, ca in prezent ia amploare miscarea unionista din Republica Moldova, unde "din sat in sat se doreste unirea cu Romania'',…

- Primaria orașului Covasna din Romania continua sa colecteze carți pentru fratele ei, orașul Calarași din Republica Moldova. [caption id="attachment_27406" align="alignleft" width="452"] Imagine simbol: myphotoreading.ro[/caption] Chiar recent, primarul de Covasna, Gyero Jozsef, și secretarul Vasilica…

- Initiativa i-a apartinut viceprimarului orasului Brașov, Costel Mihai, iar ideea a fost imbratisata atat de edilul-sef, Gheorghe Scripcaru, cat si de Consiliul local. Mai mult, unul dintre consilieri a propus ca actul reunirii sa primeasca vot absolut, nu simbolic.Brasovul este cea de-a…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la finalul intalnirii cu delegatia alesilor locali unionisti din Republica Moldova, ca PNL sustine unirea si ca Romania este pregatita pentru realizarea acesteia, insa trebuie sa existe o vointa exprimata in Republica Moldova.

- Initiativa apartine primarului municipiului Buzau, Constantin Toma, care a precizat ca este vorba de o "unire simbolica, fara efecte juridice". "In anul sarbatoririi Centenarului Romaniei Mari, peste o suta de primari din Republica Moldova au declarat unirea cu Romania si, de aceea, este o…

- Consiliul Local al municipiului Lugoj, județul Timiș, a votat joi o Declarație de Reunire, prin intermediul careia își exprima solidaritatea cu autoritațile locale din Republica Moldova care au votat pentru Unirea cu România și îndeamna unitațile administrativ-teritoriale de pe…

- Foto: Lilian Nițu, președinte PMP Dambovița, Traian Basescu, președinte PMP Partidul Mișcarea Populara se intrunește pe 16 iunie intr-un congres Post-ul PMP a convocat congres pe 16 iunie. Partidul susține alegerea primarilor in doua tururi și Unirea cu Republica Moldova apare prima data in Gazeta…

- Curentul unionist cucerește din ce in ce mai mulți aleși de localitațile aflate de o parte și de cealalta a Prutului. Joi va fi randul autoritaților din municipiul Buzau sa declare unirea simbolica cu Basarabia, dupa ce peste o suta de comunitați din Moldova și cateva din Romania au infaptuit deja acest…

- Liderul PMP, Traian Basescu, vine cu un semnal dur, dupa ce a supus aprobarii Consiliului Executiv National al Partidului Miscarea Populara doua proiecte importante: "Alegem primarul in doua tururi" si "Unirea cu R. Moldova".Citeste si: DISPARE o taxa importanta: Primaria o va plati in locul…

- Printre localitațile din Republica Moldova care au semnat simbolic unirea cu Romania s-a numarat și satul natal al presedintelui Igor Dodon! Peste 500 de localnici din Sadova, intre care primarul si mai multi consilieri, si-au pus semnatura pe document.Localitatea din raionul Calarasi a beneficiat…

- „Va propun sa adaugam un proiect Unirea cu Republica Moldova. Este timpul sa incepem sa actionam si in Romania. Sunt 106 localitati din R Moldova care simbolic au votat in consiliile locale unirea cu Romania. Asta arata curaj in vremurile astea in Republica Moldova, in conditiile in care este un…

- Scriam saptamana trecuta ca in Basarabia - in anul Centenarului - a inceput o miscare unionista fara precedent. Ca, pana in prezent, peste 100 de comune din Republica Moldova au anuntat prin reprezentantii lor alesi ca doresc Unirea cu Romania! Si ca in Romania nimeni nu scrie niciun rand de acesta…

- Liga Alesilor Locali Unionisti, constituita la sfarsitul saptamanii, ii are ca presedinte pe primarul Iasului, Mihai Chirica, si vicepresedinte pe cel al orasului Cimislia, Gheorghe Raileanu. Cimislia a fosta prima localitate din Republica Moldova care a adoptat declaratia simbolica de unire cu Romania.…

- Primarii unionisti din Basarabia si Romania au participat sambatat la Iasi pentru a semna un memorandum pro-unire. Intalnirea a avut loc la Palatul Culturii. La invitatia lui Mihai Chirica, edilul de Iasi, majoritatea primarilor care au votat Declaratia de Unire in partea stanga a Prutului au fost prezenti…

- Peste 200 de reprezentanti ai autoritatilor locale din Republica Moldova si Romania s-au intalnit sambata la Iasi. Ei solicita celor doua parlamente sa emita o declaratie comuna privind unirea celor doua state.

- Cincizeci de persoane din Intorsura Buzaului vor vizita Republica Moldova, in perioada 24-27 martie a.c., cu ocazia sarbatoririi Centenarului unirii Basarabiei cu Romania. In 27 martie 1918, Basarabia – așa cum fusese definita in cadrul administrației țariste in 1812 la Tratatul de la București – proclama…

- O declaratie de reunire a Romaniei cu Republica Moldova a fost semnata, miercuri, de conducerea Consiliului Judetean (CJ) Prahova si de consilierii judeteni, prin acest document cerandu-se Parlamentelor celor doua tari sa adopte o declaratie comuna privind reintregirea tarii si a neamului romanesc,…

- Fostul președinte Traian Basescu le solicita liderilor din coaliția de guvernare sa schimbe tema zilei și sa se uite in Republica Moldova, acolo unde 76 de localitați au cerut deja unirea cu Romania.Citește și: Frans Timmermans confirma: fondurile europene vor fi acordate in conformitate cu…

- „Unirea merge inainte! Azi, cand postez, 76 localitati din Republica Moldova au adoptat in consiliile locale hotarari semnate de primari si consilierii locali prin care solicita unirea cu Romania”, a scris Traian Basescu pe pagina sa de Facebook. Fostul sef de stat s-a aratat indignat ca, „in timp ce…

- „PMP considera ca avem de-a face cu o criza institutionala inutila in acest moment, care arata ca societatea este mai divizata decat oricand in anul Centenarului. In conditiile in care Codruta Kovesi are deja 5 ani in fruntea DNA, se mai putea astepta un an, timp in care sa se pregateasca o procedura…

- Tot mai multe comune din R. Moldova semneaza declaratii de unire cu tara-mama, Romania. In urma cu cateva zile, fostul presedinte Traian Basescu enumera localitatile din R. Moldova care au astfel de documente si constata ca sunt deja cateva zeci de comune care doresc unirea. „A inceput Unirea! Sunt…

- Primarii a cinci localitati din Republica Moldova, care au adoptat in consiliile locale declaratii de unire cu Romania, au asistat, marti, la sedinta plenului reunit al Parlamentului. "Salut prezenta in balconul Camerei Deputatilor a unui grup de primari din Republica Moldova care fac parte dintre…

- Liderul PMP Traian Basescu a scris, pe Facebook, ca „a inceput Unirea”, precizand ca, pana in acest moment, 34 de localitati din Republica Moldova au votat in consiliile locale unirea cu Romania.

- Fostul președinte al Romaniei se arata mandru ca tot mai multe localitați din Republica Moldova semneaza Declarația simbolica de Unire. „Alooooo ! Palatul Cotroceni, Palatul Victoria, Palatul Parlamentului ! Se aude ? A inceput Unirea !", a scris Basescu pe pagina sa de facebook.

- Fostul presedinte Traian Basescu da de stire actualei puteri ca „a inceput Unirea”, precizand totodata ca pana in acest moment, 34 de localitati din Republica Moldova au votat in consiliile locale UNIREA cu Romania.

- Fostul presedinte Traian Basescu da de stire actualei puteri ca „a inceput Unirea”, precizand totodata ca pana in acest moment, 34 de localitati din Republica Moldova au votat in consiliile locale UNIREA cu Romania.

- "A iceput Unirea! Acum, cand postez, 34 de localitati din Republica Moldova au votat in consiliile locale Unirea cu Romania. Au fost emise Hotarari semnate de primari si de consilierii locali. Alooooo! Palatul Cotroceni, Palatul Victoria, Palatul Parlamentului! Se aude? A inceput Unirea!", scrie Traian…

- Liderul PMP, Traian Basescu, scrie, pe Facebook, ca „a inceput Unirea”, precizand ca, pana in acest moment, 34 de localitati din Republica Moldova au votat in consiliile locale unirea cu Romania.”A iceput Unirea! Acum, cand postez, 34 de localitati din Republica Moldova au votat in consiliile…

- Vladimir Voronin a spus la o emisiune tv ca Traian Basescu, presedintele de onoare al Partidului Unitatii Nationale din Moldova, cand era marinar "a cazut cu capul de puntea vasului și are probleme", in timp ce noi ne uitam la el "ca la un om sanatos", potrivit Deschide.md. "Cum sa fii cetațean…

- "Suntem in anul Centenarului. Eu, ca presedinte, am denuntat Pactul Ribbentrop - Molotov, dar voi depune saptamana viitoare, cu semnatura mea si a celorlalti parlamentari PMP, un proiect de declaratie in care sa denuntam pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui. Avem obligatia sa facem acest lucru.…

- Presedintele Partidului Mișcarea Populara, Traian Basescu, a declarat, ieri seara, ca va depune alaturi de parlamentarii partidului sau un proiect de declaratie prin care sa denunte pactul Ribbentrop - Molotov si efectele lui, prin care Basarabia a intrat in sfera de influenta a Uniunii Sovietice.

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca va depune alaturi de parlamentarii partidului sau un proiect de declaratie prin care sa denunte pactul Ribbentrop – Molotov si efectele lui, prin care Basarabia a intrat in sfera de influenta a Uniunii Sovietice,…

- „Unirea cu Romania inseamna razboi civil. Noi, statalistii, nu vom permite nimanui sa lichideze Republica Moldova”, a declarat Dodon in cadrul editiei de joi seara a emisiunii de la NTV Moldova, potrivit paginii sale de Facebook. „Admit ca unele forte, constiente de faptul ca vor rata alegerile,…

- În urma celor sapte Declarații ale localitatilor din Republica Moldova pentru unirea cu România, se poate crea o avalansa ce nu va putea oprita si care va fi un atu pentru România în anul 2019, când aceasta va prelua presedintia Consiliului European. Deputatul…

- Ex-presedintele Romaniei Traian Basescu este convins ca niciun partid politic de la Bucuresti nu este impotriva Unirii cu Republica Moldova, iar acest fapt ar urma sa fie demonstrat in scurt timp, atunci cand in Parlamentul roman va fi inaintat un proiect de declaratie ce vizeaza denuntarea Pactului…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, se implica din ce in ce mai mult in viata politica de peste Prut. A avut cetatenia moldoveneasca, acum presedintele Igor Dodon i-a retras-o. Basescu da insa un semnal incredibil chiar in anul Centenarului. Unirea cu Basarabia e mai aprope ca niciodata, iar semnaturile…

- Fostul președinte al României, Traian Basescu, susține ca exista patru comune din Republica Moldova care au semnat, prin locuitorii, primarii si secretarii acestora, pentru Unirea cu România. Acesta a declarat ca prin retragerea cetațeniei moldovenești, Igor…

- Fostul presedinte a spus ca presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a gresit cand i-a retras cetatenia moldoveneasca, deoarece "a creat o revolta destul de puternica"."Va dau o veste pe care cred ca nu o au foarte multi romani. Sunt patru comune din Republica Moldova care, saptamana…

- „Pe drept, Romania are dreptul sa puna problema ca acesta (Basarabia) e teritoriu romanesc. Fiindca nu poate 2/3 din teritoriul Moldovei si 2/3 dintre cetatenii Principatului Moldovei sa duca si sa formeze un stat Romania, iar 1/3 sa se impotriveasca. Majoritatea intotdeauna decide in problemele aceasta”,…

- Presedintele Igor Dodon va propune in scurt timp un concept de dezvoltare a Republicii Moldova pentru urmatorii ani. Declaratia a fost facuta de catre seful statului in cadrul unui interviu acordat pentru postul public de televiziune Moldova 1, transmite IPN.

- Igor Dodon considera ca cea mai eficienta metoda de inlaturare a riscului ca Republica Moldova s-ar putea vreodata uni cu Romania este reintegrarea tarii cu Transnistria. Potrivit presedintelui, Bucurestiul intelege acest lucru, motiv pentru care „incepe o isterie peste Prut”, atunci cand cele doua…

