Traian Basescu a declarat, la TVR, joi seara, referindu-se la cazul Sorina, fetita din Baia de Arama adoptata de o familie de romani din SUA, ca modul in care s-au comportat oamenii din justitie duce la scaderea increderii in system.



”Tipul acesta de reactie ale oamenilor din Justitie nu fac decat sa reduca increderea in Justitie. Cand o tara intreaga vede ca femeia asta a brutalizat un copil, cand o tara intreaga poate intelege cu usurinta ca nu procurorul pune in executare o hotarare judecatoreasca, ci un executor judecatoresc si nu un procuror. Pentru ca aici nu discutam de un infractor,…