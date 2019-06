Traian Basescu a declarat, in contextul scrisorii lui Klaus Iohannis in care cere Guvernului și Parlamentului sa modifice legislația electorala, ca ar propune ca votul in diaspora sa se desfașoare in doua zile.

„Aș lasa doua zile pentru votul in Diaspora și aș face o evaluare, prin contactarea administrațiilor locale din statele UE, unde sunt concentrați romanii și le-aș crea condiții sa voteze. Faptul ca amplasezi prost secțiile de votare nu iți da nicio scuza…