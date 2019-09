Stiri pe aceeasi tema

- Sfarșit tragic, pentru doi barbați din Buzau, victime ale unui accident rutier ingrozitor produs in aceasta seara pe autostrada A1, in județul Hunedoara. Cei doi barbați in varsta de 35 și, respectiv, 41 de ani au fost spulberați de un TIR in timp ce se aflau pe banda de urgența și incercau sa remedieze…

- O femeie a murit și doi barbați au fost raniți, sambata, dupa ce mașinile in care erau s-au ciocnit pe un pod de la intrarea in Petrosani, județul Hunedara. In urma impactului, una dintre mașini s-a prabusit de pe pod, anunța MEDIAFAX.Potrivit ISU Hunedoara, pompierii au intervenit pentru…

- Patru persoane au fost ranite, luni, pe DN 2 (E85), in zona localitații Maracineni, județul Buzau, dupa un accident in care au fost implicate patru mașini. Traficul rutier este oprit, potrivit Mediafax.Potrivit Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, pe DN2 (E85) Buzau…

- Un barbat de 64 de ani a murit pe loc, in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN7, in apropiere de halta Geoagiu, iar alte trei persoane ranite au fost transportate cu ambulante mai intai la Spitalul Orastie, apoi au fost transferate la UPU Deva.

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN66 (E79), la kilometrul 164, pe raza localitatii Pui, judetul Hunedoara, a avut loc un accident rutier. Din primele cercetari, un vehicul a parasit carosabilul si s-a izbit de un gard de pe marginea drumului.…

- Patru persoane au murit si una este ranita dupa impactul dintre doua autoturisme si un TIR produs, vineri, pe DN 71, intre localitatile Ulmi si Bungetu, in judetul Dambovita. Initial Centrul Infotrafic din IGPR a informat ca, vineri, pe DN 71, intre localitatile Ulmi si Bungetu, judetul Dambovita, s-a…

- O tanara in varsta de 27 de ani din judetul Mures a decedat, luni seara, pe autostrada A3, la iesirea catre DN1, in judetul Prahova, dupa ce intr-o curba a pierdut controlul motocicletei pe care o conducea. Potrivit IPJ Prahova, din primele verificari se pare ca aceasta se afla singura pe motocicleta…

- Un grav accident de circulație a avut loc pe Drumul Național 7 in județul Sibiu, intre localitațile Boița și Lazaret. Conform reprezentanților IPJ Sibiu șoferul unui autoturism, condus spre Sibiu, a patruns pe contrasens și a intrat in coliziune cu un TIR condus regulamentar din sens opus. …