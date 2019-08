Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 53 de ani si-a impuscat partenerul de vanatoare, in timpul unei partide de vanatoare de la fondul Vulturesti, județul Vaslui. Victima a ajuns in stare grava la Spitalul Judetean Vaslui și apoi la Spitalul Sfantul Spiridon din Iasi, unde a fost operata.Politistii vasluieni fac…

- Polițiștii din cadrul Serviciul Rutier au reținut pentru 24 de ore un tanar in varsta de 22 de ani, din Berindu, comuna Sanpaul, cercetat pentru ucidere din culpa și alte infracțiuni rutiere. In fapt, la data de 28 iulie, in jurul orei 21:30, cel in cauza, in timp ce se deplasa cu un motociclu neinmatriculat…

- Un tanar a ajuns in arestul Inspectoratului de Poliție Județean de Poliție, dupa ce s-a luat la harța cu un barbat, pe fondul unor neințelegeri. Totul ar fi pornit de la o nemulțumire cu privire la repararea unui autoturism. Cea mai buna cale de rezolvare a problemelor a fost violența. Un tanar, in…

- Aseara, in data de 11.07.2019, la ora 21:55 Poliția Municipiului Petroșani, a fost sesizata prin intermediul serviciului de urgența 112, cu privire la faptul ca, pe șoseaua de centura DN66, un pieton a fost lovit de un autoturism. Polițiștii ajunși la fața locului, au constatat ca, un barbat in varsta…

- Un baiat in varsta de noua ani din comuna Șcheia, satul Sfantu Ilie, județul Suceava, a fost gasit inecat in piscina din curtea locuinței. Acesta se juca in apa impreuna cu fratele sau, a notat realitateadesuceava.net. Minorul a intrat in piscina impreuna cu fratele sau, in varsta de 11 ani. Parinții…

- Un tanar in varsta de 17 ani din localitatea Rotunda a fost retinut duminica, dupa ce a injunghiat un barbat, care a decedat la scurt timp, a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, agresorul se afla cu un prieten, in varsta de 18…

- Un polițist in varsta de 43 de ani a fost impușcat mortal, duminica, in timp ce se afla intr-o misiune pe raza localitații Izvin, din județul Timiș. Barbatul care l-ar fi impușcat pe polițist este, potrivit acelorași surse, Marcel Ionel Lepa, de 47 de ani, din orașul Lugoj, care era dat in urmarire…

- Un barbat de 55 de ani, din Bucuresti, si-a gasit sfarsitul vineri dimineata, pe raza judetului Vrancea, mai exact pe fondul de vanatoare al ICAS Bucuresti, 25 Magura, de pe raza comunei Vidra. El a fost impuscat in zona capului de un barbat de 42 de ani, in timp ce se aflau la o vanatoare […] Articolul…