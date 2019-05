Stiri pe aceeasi tema

- Update! Muncitorul cazut de pe blocul in construcție din Pitești a murit. Se pare ca acesta a cazut in gol in timp ce decofra un stalp. Barbatul era originar din localitatea Colonești, județul Olt. Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș transmite ca ”se fac cercetari pentru infracțiunea de ucidere…

- In aceasta dimineața, un muncitor a cazut de la etajul 7 al unui bloc, aflat in construcție, de pe strada Frații Golești, din Pitești. Barbatul de 47 de ani, din comuna Colonești, județul Olt, a cazut de pe schelele montate pe un imobil in construcție. La fața locului a intervenit un echipaj de prim…

- Un barbat in varsta de 48 de ani a cazut de la etajul 5 al unui bloc din Pitesti, judetul Arges, in timp ce lucra la izolatia exterioara. El s-ar fi dezechilibrat si a cazut in gol de la 10 metri...

- Un sofer a murit la spital dupa ce echipamentul de iluminat pe care il descarca pentru prima semifinala Eurovision 2019 a cazut peste el. Muncitorul a fost tratat la fata locului de medici si transferat in stare grava la Ichilov Hospital din Tel Aviv, a anuntat Politia.

- Moarte socanta la Lipova! Un barbat de 48 de ani se indrepta spre casa, pe bicicleta, dar nu a mai ajuns niciodata la destinatie. Cu cativa metri inainte, a intrat intr-un vecin si a cazut de pe bicicleta, direct in cap.

- Un barbat in varsta de 58 de ani a decedat, duminica seara, in urma unui accident rutier produs in localitatea Havarna din judetul Botosani, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de...

- Tragedie in Pitești! Un tanar a murit dupa ce a cazut de la etajul 8. Totul s-a petrecut in aceasta dimineața. Un barbat de 34 de ani a fost gasit decedat dupa ce a cazut de la etajul 8 al blocului S10 de pe bulevardul Frații Golești. Barbatul locuia cu mama acestuia. Vom reveni!

- Tragedie fara margini in comuna Gratiești din municipiul Chișinau. Un barbat a murit dupa ce a cazut in gol de pe acoperișul casei. Acesta, impreuna cu alte trei persoane efectuau lacrari de demolare.Incidentul s-a petrecut in aceasta dimineața.