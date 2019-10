Stiri pe aceeasi tema

- Ghiorghe Apetroae, constantean fiind, a avut parte de o surpriza aparte cu prilejul iesirii sale la pensie. Familia si colegii l au asteptat pe peronul garii din Constanta cu flori, tort si sampanie, fiind ultima cursa efectuata de controlor. Trenul in care se afla Ghiorghe Apetroae a venit de la Bucuresti…

- Clipe șocante in Iași! Un cunoscut afacerist și-a pus capat zilelor, chiar langa firma pe care o deținea. Potrivit primelor informații, barbatul s-a aruncat de la etaj, iar impactul cu solul i-a produs rani grave, in urma carora a și murit.

- Printul Harry al Marii Britanii a implinit 35 de ani duminica iar familia regala i-a transmis felicitari pe retelele de socializare, anunța news.ro.Sotia ducelui de Sussex, Meghan Markle, a publicat o noua fotografie alb si negru cu ei doi si cu fiul lor in varsta de patru luni, Archie Harrison…

- Soția lui Gheorghe Dinca, presupusul criminal din Caracal, i-a mințit pe anchetatori, insa vecinii au dat-o de gol. Familia uneia dintre fetele pe care barbatul a spus ca le-a omorat cere ca femeia sa fie audiata din nou.

- Targujianul Catalin Maruța a avut parte de o vacanța binemeritata alaturi de soția sa, Andra și de cei doi copii ai lor, David și Eva. Cei patru membri ai familiei s-au distrat atat in Turcia cat și in Grecia, conturile lor sociale fiind pline de fotografii de la plaja sau de la piscina. Mai mult, ……

- Ciclistul belgian Bjorg Lambrecht, in varsta de 22 de ani, a murit luni in urma unui accident in timpul celei de-a treia etape a Turului Poloniei. Acesta s-a dezechilibrat din cauza ploii, cu 50 de...

- Tragedie fara margini petrecuta duminica, pe un drum din Bulgaria. Doi tineri din Paulesti, Bogdan si Simona Visinoiu., dar si fiica lor de doar 8 luni, au fost implicati intr-un accident rutier petrecut in Bulgaria, la doar cativa kilometri distanta de hotelul unde urmau sa se cazeze. Familia a plecat…

- A murit actorul Rutger Hauer, cunoscut din roluri precum cel interpretat in ”Blade Runner/ Vanatorul de recompense” dar și din cateva producții pe care le-a filmat in Romania in anii 2000, anunța Variety.