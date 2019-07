Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie imensa. Doua femei au murit dupa ce un adolescent de 16 ani a intrat cu masina pe trotuar Doua femei au murit si doua persoane au fost ranite, printre care un copil, dupa ce un adolescent de 16 ani a patruns vineri dupa-amiaza cu masina pe care o conducea pe un trotuar la Medgidia, intrand…

- Au aparut imagini de pe o camera de supraveghere amplasata pe locomotiva care a lovit autoturismul intre Garbau și Viștea. Garnitura de tren se indrepta spre Oradea in momentul producerii accidentului feroviar. Doi oameni au murit pe loc. Pe imagini se vede cum barbatul care conducea autoturismul forțeaza…

- Un tanar de 20 de ani a murit, vineri dimineata, dupa ce masina sa a fost lovita de trenul InterRegio Baia Mare Bucuresti, in localitatea Fersig, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Maramures, Cecilia Grozavu. La ora 7,11 Politia a fost sesizata…

- Un barbat de 44 de ani, din Galati, este cercetat pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, in contextul in care nu a oprit masina la o trecere la nivel cu calea ferata, autovehiculul fiind lovit in plin de un tren Regio care circula pe relatia Deda-Tirgu Mures.

- O fetița de 2 anisori din Romania a murit in Italia, lovita de mașina condusa de mama sa. Tragedia s-a produs intr-un moment de neatenție, in apropiere de Torino, in localitatea Villarbasse, in timp ce șoferița manevra mașina in curtea casei.

- O femeie și-a gasit sfarșitul, marți dimineata, sub roțile unui tren, in apropierea Stației CFR Buzau. Buzoianca, in varsta de 60 de ani, ar fi incercat sa traverseze calea ferata insa a fost surprinsa de trenul Inter Regio Galați – București. Tragedia s-a produs in jurul orei 9 dimineața. Se pare ca…

- Accidentul s-a produs in dupa-amiaza zilei de vineri, 14 iunie, in Campulung Moldovenesc, judetul Suceava. Soferul in varsta de 40 de ani nu s-a asigurat la trecerea cu nivelul caii ferate duble. Masina a fost lovita violent de trenul Iasi – Timisoara si tarata cativa metri pe linia de cale ferata.

- Tragedie intr-o familie din Halaucesti! Un tanar proaspat casatorit si cu o fetita acasa a murit dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un tren rapid. Tanarul nu s-a asigurat la trecerea peste calea ferata, la trecerea unui tren, chiar daca semnalele acustice si luminoase erau in functiune.…