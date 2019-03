Tragedie fără margini. Zeci de persoane şi-au pierdut viaţa într-un incendiu de autocar şi altele au fost rănite Autocarul, care transporta 53 de pasageri, doi soferi si un ghid turistic, a luat foc dintr-o cauza nestabilita in timp ce se afla pe o artera din orasul Changde, in nordul provinciei Hunan. Dintre raniti, cinci sunt in stare critica, au precizat autoritatile.



Cei doi soferi au fost retinuti si o ancheta a fost demarata, a precizat administratia orasului Changde pe reteaua sociala Weibo, potrivit Agerpres.



Accidentele de circulatie sunt foarte frecvente in China si au facut 58.000 de victime in 2015, potrivit celor mai recente date oficiale. Aproape 90% din accidente soldate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- In total, 26 de persoane si-au pierdut viata, iar alte 30 au fost ranite in incendiul unui autocar cu turisti in provincia Hunan, in centrul Chinei, au anuntat autoritatile locale, transmite AFP. Autocarul,...

- Totul s-a intamplat in localitatea Zaoyang din provincia Hubei, in jurul orei 06.00. Sase persoane au murit dupa ce au fost accidentate de barbatul care a intrat cu masina intentionat in multime.In plus, alte sapte persoane au ajuns de urgenta in spital.

- Un accident de circulatie soldat cu decesul a doua persoane a avut loc, joi dupa-amiaza, în centrul municipiului Zalau, la fata locului intervenind mai multe echipaje de asistenta medicala.

- Douazeci de mineri au murit si alti 30 au fost raniti sambata in nordul Chinei, dupa ce franele vehiculului care ii transporta sub pamant au cedat, potrivit agentiei de stiri Xinhua, preluata de AFP si titrata de Agerpres. Agentia de stiri a precizat ca 15 mineri au murit la fata locului, iar alti cinci…

- Autoritațile chineze l-au executat pe barbatul care, anul trecut, a intrat cu masina in multime, intr-un oras din centrul Chinei, omorand 15 persoane, a anuntat marți, 29 ianuarie, presa de stat. Barbatul a fost condamnat la moarte pentru ''punerea in pericol a sigurantei publice cu metode periculoase''.…

- Accidentul a avut loc pe str. Mihai Viteazul din Sighisoara, la intrare intr-o benzinarie. "Din primele cercetari efectuate la fata locului, se pare ca este vorb despre o neacordare de prioritate. Soferul autoturismului a virat la stanga, a intrat pe sensul de mers opus si a lovit microbuzul.…

- Doua persoane in varsta de 71 și 74 de ani, și-au pierdut viața in urma unui incendiu, produs aseara in satul Camenca, raionul Glodeni, relateaza tvn.mdTragedia a avut loc joi, 17 decembrie, in jurul orei 20:30.

- Un accident soldat cu moartea unei persoane si ranirea altor patru a avut loc azi (29 decembrie) dimineata intre Cluj-Napoca si Huedin. Un autoturism și un mictobuz s-au lovit frontal. In urma impactului au rezultat 5 victime, 4 adulți și un copil, dintre care doua persoane au fost ranite grav. De asemenea,…