Tragedie Caracal. Viorica Dăncilă, mesaj la două săptămâni de la dispariţia Alexandrei: Am zero toleranţă "Tragedia de la Caracal ne-a adus in fața imaginea unei cruzimi inimaginabile care ne-a aratat foarte limpede ca impotriva criminalitații trebuie sa ducem un adevarat razboi. Ne-a aratat ca trebuie sa schimbam legi, reguli, oameni din funcții, atitudini. Nu am ezitat nicio secunda sa fac schimbarile necesare in aceste doua saptamani și nu voi ezita nici de acum inainte. Așa cum știți, am demis intreaga conducere a instituțiilor responsabile și, mai departe, pe toți cei ce au gestionat atat de greșit acest caz. Exista anchete in desfașurare pentru modul in care acești oameni au acționat.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

