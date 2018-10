Stiri pe aceeasi tema

- Pornit in tromba, proiectul privat de amenajare a unui local de fițe in locul terasei cunoscute ca „Țanțarul” sau „Budi Bar” a fost oprit in urma cu vreo doua luni. Din cauza ca executantul a apucat sa sparga treptele și rampa, pista de biciclete care ii aducea in Centru pe oradenii din cartierele…

- Orasul s-a aglomerat din nou foarte tare de cand s-a terminat vacanta elevilor si perioada concediilor. In timpul saptamanii se circula greu de la periferie spre centru dimineata si din centru spre periferie dupa-amiaza. La sfarsitul saptamanii, traficul la iesirile din oras devine ingrozitor. In Pacurari…

- Traficul din Iasi in prima zi de scoala a fost aglomerat, dar in general fluid pentru ca unitatile de invatamant au programat festivitatile la ore diferite. Insa au existat si zone in care s-au format ambuteiaje. In zona Tudor Vladimirescu - Bucsinescu - Elena Doamna se circula bara la bara la orele…

- Primarul ii arunca, grobian, si niste invective lui Popa, ca sa se simta barbat. Un stil care a devenit dezgustator, e ca si cum ar cere sa se bata in strada si atunci iti vine sa spui "hai s-o facem, pispirelule, si gata". Micul conflict ascunde un fenomen mult mai important si foarte grav pentru…

- 27 august, de Ziua Independenței Republicii Moldova, în Orhei va avea loc Marșul Patrioților, denumit ”Pentru Patrie”. Participanții la marș vor spune un ”DA” ferm pentru renașterea Moldovei. «Noi iubim Moldova și suntem gata sa ne dam viața pentru țara…

- Trotuarele de pe doua strazi din sectorul Centru al Capitalei vor fi reabilitate. Primaria municipiului Chisinau informeaza ca pana pe data de 27 august vor fi reabilitate trotuarele de pe strazile Maria Cebotari si Sfatul Tarii, adiacente complexului cladirii Presedintiei

- Proiectul parcarii subterane din strada Independenței va fi relicitat din cauza creșterii costului final. „E un lucru care nu a ieșit bine, din pacate. Am lungit aceasta lucrare in zona centrala, din cauza deficiențelor de proiectare. Asta inseamna un deranj pentru cei care, locuind…

- Consilierii locali municipali ai Partidului Național Liberal au depus la Primaria municipiului Constanța un proiect de hotarare prin care propun inființarea de noi spații verzi in municipiul Constanța in suprafața de cel puțin 300 hectare.