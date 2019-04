Stiri pe aceeasi tema

- Accident in vestul judetului. Interventia ISU Timis a fost solicitata in jurul orei 17.00 la un accident feroviar produs intre un tren personal in care se aflau sase calatori si un tractor. Incidentul s-a produs la intrare in localitatea Dudestii Vechi, la pasajul dinspre Valcani. Nu sunt victime,…

- Chiar daca au fost facute numeroase apeluri catre populație, privind incendiile de vegetație, in ultima perioada Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgența al Primariei Gherla a fost solicitat frecvent pentru stingerea acestora, in scopul impiedicarii extinderii acestora, evitarii pericolelor iminente…

- Un incendiu violent a izbucnit duminica dimineața la o biserica din Timiș, aflata la 30 de kilometri de Timișoara, in localitate Sustra. Din fericire nimeni nu a fost ranit grav. Pompierii au intervenit de urgența, cu doua autospeciale. Focul s-a aprins la turla locațului de cult și a cuprins rapid…

- Pompierii au intervenit vineri dupa amiaza, pe raza localitatii Dudestii Noi, judetul Timis, la un accident feroviar intre un tren Regio Trans 16186 si un autoturism in care se aflau doua persoane.Potrivit ISU Timis. la fata locului au intervenit o autospeciala de descarcerare, autospeciala de stingere…

- In jurul orei 18.40 un baimarean a solicitat sprijinul pompierilor prin 112. Acesta cand si-a pornit masina a vazut ca de la motor a iesit un fum gros. Martorii spun ca s-ar fi auzit si o bubuitura. Barbatul nu a stat prea mult pe ganduri si a cerut sprijin. In scurt timp, lucratorii de la ISU Maramures…

- Eforturi mari pentru pompierii care se lupta de aproape 30 de ore cu flacarile de pe platforma fostei fabrici Solina din Alba Iulia. Conducerea Inspectoratului pentru Situații de Urgența i-a schimbat și i-a rotit pentru a-i odihni. In imagine sunt o parte dintre pompierii care azi noapte au intervenit…

- Un incendiu a cuprins o hala de prelucrare a lemnului, in localitatea timișeana Criciova, noaptea trecuta. Intervenția a fost ingreunata de condițiile nefavorabile și anume din cauza vantului puternic. ”S-a intervenit cu 3 autospeciale de stingere cu apa si spuma, o autocisterna, o autoscara mecanica,…