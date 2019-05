La 10 ani de la inființare, trupa Toulouse Lautrec lanseaza al patrulea album de studio, intitulat simplu „X”. Concertul de lansare va avea loc pe 23 mai la București in Club Control, iar in preajma lui trupa prezinta un nou single insoțit de videoclip. Cantecul se numește „Șmecherul din tine”. “Piesa “Smecherul din tine” este o impacare si o veselie generala. In ea stau la aceeasi petrecere si socialistul si capitalistul, printesa in fusta mini si hipsterita in pelerina roz. Chitaristul cu distors da noroc cu claparul de orga Casio in timp de pe fundal patru sportivi dau iama in club sa agate…