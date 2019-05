Stiri pe aceeasi tema

- Manifestatia „Toti pentru Europa”, organizata de comunitatea Declic, s-a desfasurat, duminica seara, in Piata Victoriei. Evenimentul a avut ca scop motivarea cetatenilor sa iasa la vot pe 26 mai si constientizarea importantei implicarii civice, transmite news.ro.Victor Rebengiuc i-a indemnat…

- Filosoful Mihai Sora, in varsta de 102 ani, a urcat pe scena din Piata Victoriei, in cadrul manifestatiei „Toti pentru Europa“, organizata de Declic, pentru a transmite un mesaj de mobilizare la vot.

- Liderul PRO Romania, Victor Ponta, insotit de fostul ministru al Sanatatii, Nicolae Banicioiu, de secretarul general Ion Mocioalca, dar si de conducerea judeteana a formatiunii politice, s-a intalnit cu electoratul PRO Romania din Bocsa, Resita, Moldova Noua si Berzasca. La Resita, Sala Cinema…

- Fosta jurnalista Carmen Avram, in prezent candidata pe lista PSD pentru Parlamentul European, s-a dezlanțuit la adresa președintelui Klaus Iohannis pe care il acuza ca saboteaza Romania și o imparte in doua prin pozițiile și declarații sale publice.https://www.stiripesurse.ro/ministrul-interimar-al-justi-iei-reac-ie-fulger-la-suicidul-de-la-parchetul-general_1345478.html…

- Elena Stancu și fotoreporterul Cosmin Bumbuț merg prin toata Europa cu o rulota și continua, pentru cititorii Libertatea, povestea milioanelor de compatrioți care au ales sa traiasca și sa munceasca in strainatate. ”Știți relațiile alea in care oamenii stau pentru ca nu știu cum sa iasa? Și le e rau,…