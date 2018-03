Tot mai multi atacatori cibernetici avansati isi indreapta atentia catre industria de sanatate

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii locali din Timisoara sunt din nou cu ochii pe carutasii care circula prin oras fara a avea autorizatie din partea municipalitatii. 10 carutasi au fost identificati saptamana trecuta pe strazile din Timisoara, care de altfel au si fost amendati cu cate 300 de lei fiecare. Caruțașii au fost…

- Cercetatorii Kaspersky Lab au descoperit o amenințare complexa, folosita pentru spionaj cibernetic în Orientul Mijlociu și Africa, cel puțin din 2012, pâna în februarie 2018. Programul malware, pe care cercetatorii l-au denumit “Slingshot”, ataca și infecteaza victimele…

- Asociația dezvoltatorilor de jocuri din România anunța primul val de speakeri confirmați la DEV.PLAY 2018 by RGDA, conferința româneasca dedicata industriei de game development ce va avea loc în aceasta toamna. Surpriza acestui prim anunț este popularul Rami Ismail, cofondator…

- Situatia in Romania este grava, inca se moare de gripa si singura modalitate de a evita sa facem gripa este in continuare vaccinul, a avertizat sambata, la o conferinta de presa, managerul Institutului de Boli Infectioase „Matei Bals”, Adrian Streinu-Cercel. Intrebat cat de grava este problema…

- Fostul ministru al Sanatații, senatorul PSD de Oradea Florian Bodog, și-a publicat bilanțul la șefia Sanatații romanești, postandu-l pe blogul sau. „Pentru Spitalul Județean din Oradea, in anul 2017, am alocat peste 1 milion de lei pentru achiziționarea de aparatura medicala, banii alocați…

- Recent, primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a vorbit, in Piața Constituției, despre modul in care se desfașoara operațiunea de deszapezire. Edilul-șef a punctat ca s-au luat masurile necesare inca de la primele avertismente ale meteorologilor.

- Ambii fondatori ai Sledgehammer Games au parasit studioul dupa aproape 10 ani de activitate in cadrul ei. Michael Condrey și Glenn Schofield ocupa acum poziții de nivel executiv la Activision, conducerea studioului fiind preluata de Aaron Halon. Sledgehammer Games a fost fondata de Condrey…

- Centru Integrat de Medicina Nucleara, la Spitalul Militar "Carol Davila" Centru Integrat de Medicina Nucleara, inaugurat la Spitalul Militar "Carol Davila". Foto: Marilena Frâncu. Un centru integrat de medicina nucleara - cel mai performant din Europa, la acest moment, în depistarea…

- Bill Gurley, unul dintre cei mai mari invesitotori din Statele Unite atrage atentia ca exista o porblema sistematica in Silicon Valley – ratele dobanzilor sunt prea mici, iar capitalul din piata e prea mare, o combinatie periculoasa si fara precedent. Cu alte cuvinte, el atrage atentia ca startup-urile…

-  In trimestrul IV 2017, rata locurilor de munca vacante a fost de 1,13%, in scadere cu 0,09 puncte procentuale fata de trimestrul precedent.  Numarul locurilor de munca vacante a fost de 54,7 mii, in scadere cu 4,2 mii locuri de munca vacante fata de trimestrul anterior.  Comparativ cu acelasi…

- Infractorii cibernetici isi atrag victimele cu subiecte populare Un raport intitulat „Spam si phishing in 2017”, realizat de Kaspersky Lab, arata ca infractorii cibernetici au urmarit evenimentele globale si s-au folosit de subiecte populare precum FIFA 2018 si Bitcoin pentru a pacali utilizatorii si…

- Dupa un intermezzo hibernal de mai bine de doua luni revine in atenția amatorilor de fotbal și cea de-a doua ca importanța competiție continentala inter-cluburi, Liga Europei. Șirul acestei competiții se reinnoada cu faza eliminatorie, șaisprezecimle de finala.

- In cadrul larg oferit de Aula Magna a Universitații de Vest, Asociația Timișoara Capitala Culturala Europeana (ATCCE) a lansat... The post Asociația Timișoara Capitala Culturala Europeana a lansat programul pentru acest an appeared first on Renasterea banateana .

- Cea de-a 11-a ediție a Festivalului Internațional de Documentar și Drepturile Omului One World Romania va incepe vineri, 16 martie. Pana atunci, timp de 3 saptamani, intre 22 februarie și 9 martie invitam publicul din București la Warm-up OWR11, o serie de proiecții și evenimente speciale, ce vor avea…

- Un braconier a fost mancat de lei in apropierea Parcului Național Kruger din Africa de Sud, a declarat poliția luni, adaugand ca a ramas puțin din corpul victimei. Ramașițele au fost gasite la sfarșitul saptamanii in tufișuri intr-un parc privat de langa Hoedspruit, in provincia nordica Limpopo, unde…

- La S.C. „Uzina Metrom” S.A. Brașov, a avut loc zilele trecute, o intalnire de lucru, a directorului general Romarm, Marius Ioana (foto) cu liderii de sindicat ai filialelor care lucreaza pentru industria de aparare, eveniment la care au luat parte și reprezentanții sindicatelor de la Fabrica de Arme…

- Olympique Marseille va lupta in aceasta seara pentru a-si securiza locul secund in Ligue 1. Aflati pe locul 2 inaintea deplasarii dificile de la Saint- Etienne, cei de la OM trebuie sa obtina toate cele trei puncte puse in joc in acest test pentru a-si mentine locul secund in Hexagon, pozitia celor…

- Organizatiile reprezentative din sectorul agroalimentar pot crea proiecte in vederea obtinerii de finantare pentru programe de informare si promovare, se arata intr-un comunicat transmis joi de Ministerul Agriculturii. Pentru anul 2018, Comisia Europeana a adoptat Programul de lucru cu…

- Dan Ravaru Dan Ravaru, referent in cadrul Centrului Culturii Tradiționale Vaslui, atrage atenția primarilor sa nu arunce banii pe invitarea de interpreți de calitate indoielnica la festivitațile dedicate centenarului Marii Uniri. Este suficient ca vasluienii sa afle de personalitațile care au contribuit…

- Cupa Regelui Spaniei 2018. Calificarea in semifinale se joaca in toate cele patru sferturi de finala. In tur, s-au inregistrat doar victorii la un gol diferența. ACTUALIZARE 7 februarie. Se joaca primul meci din manșa retur. 7 februarie 22.30 Sevilla – Leganes (in tur: 1-1) 8 februarie Valencia – Barcelona…

- BREAKING NEWS Simona Halep a ajuns la Cluj! Sunt speranțe sa joace contra Canadei Simona Halep a ajuns marti seara la Cluj. Numarul 2 mondial a declarat dupa ce a aterizat pe aeroportul clujean ca incearca un tratament revolutionar ca sa joace contra Canadei. Chiar daca Ana Bogdan a fost…

- Scandal monstru in lumea muzicala! Lautari celebri sustin ca au fost batuti cu bestialitate de patronul unei discoteci din Buzau si lasati fara instrumente. Programul sustinut de Marinica Namol si lautarii sai s-ar fi incheiat cu circ.

- Patru barbati au batut doi tineri, vineri noapte, in scara unui bloc din Sectorul 4 al Capitalei, pentru ca le-au atras atentia ca sunt prea galagiosi. In urma plangerii unuia dintre tineri, cei patru agresori au fost dusi la politie pentru declaratii, iar trei dintre ei au fost retinuti.

- Potrivit notei de fundamentare a proiectului de buget pentru Fondul de Mediu și Administrația Fondului pentru Mediu (AFM), publicat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Mediului, Romania va aloca, in 2018, suma de 13 milioane de lei pentru Programul de dezvoltare și optimizare a Rețelei Naționale…

- ING Romania anunta un nou model operational implementat in 33 de sucursale proprii si integrarea serviciilor bancare pe platformele sale digitale. Astfel, pe parcursul acestui an, ING va face tranzitia catre un model digital de tip self-service si va recrea fluxul operational, in contextul in care…

- Proiectul noului contract – cadru care va fi valabil in acest an a fost facut public de catre Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS). Iata varianta actualizata a documentului ce va reglementa condițiile acordarii asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului…

- 10. ”Padmaavat”, o superproductie bollywoodiana, despre o legendara regina hindusa care a provocat furia grupurilor radicale hinduse din India, debuteaza pe pozitia a zecea, cu incasari de 4,3 milioane de dolari in acest weekend. 9. ”Paddington 2”, continuarea…

- Ecaterina Andronescu, prezenta în emisiunea Punctul de Întâlnire, a vorbit despre Guvernul Dancila și le-a urat succes în îndeplinirea obiectivelor din programul de guvernare promise populației. "Dincolo de discursul președintelui, acest guvern…

- La capitolul Energie, al treilea program de guvernare propus de majoritatea PSD-ALDE este, de fapt, o colectie de idei culese din principiile uniunii energetice promovata de Comisia Europeana si din Strategia Energetica elaborata de guvernul tehnocrat dar neasumata de Parlament. Ideile sunt amestecate…

- Guvernul se angajeaza sa sustina o serie de investitii majore, precum constructia a 8 spitale regionale si a unui spital republican la Bucuresti, modernizarea majoritatii spitalelor judetene si a ambulatoriilor de specialitate si a unitatilor de primiri-urgenta, dotarea fiecarei comune cu ambulante…

- "Voi atrage atentia si noului Guvern" Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca va atrage atentia viitorului Executiv sa nu pericliteze sustenabilitatea fiscala prin "politici imprudente si masuri hazardate" si a anuntat ca în acest sens va avea discutii cu Guvernul si…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anuntat, marti, ca a fost realizata varianta actualizata a proiectului Contractului-cadru pentru 2018, fiind incluse o serie de modificari care sa duca la cresterea accesului persoanelor asigurate la medicamente si servicii, dar si debirocratizarea si…

- ​Cercetatorii Kaspersky Lab au descoperit un program complex pentru dispozitive mobile, activ inca din 2014 si creat pentru supraveghere cibernetica, fiind probabil un produs de ”securitate ofensiva”. Programul, denumit Skygofree, include o functie nemaiintalnita, aceea de inregistrare audio pe baza…

- In Romania sunt anual peste 5.000 de cazuri noi de cancer mamar , iar cele mai multe femei cu acest diagnostic trec printr-o intervenție de extirpare a unui san. Printre cazurile noi sunt și studente de 18-19 ani, lucru care acum 40-50 de ani era de neconceput. Deși Romania a dezvoltat un subprogram…

- Programul se va desfasura pe tot parcursul anului si va cuprinde sapte evenimente stiintifice si intalniri medicale in importante centre universitare din tara, la care vor participa profesionisti din tara si din strainatate. Asociatia Romana de Comunicare in Sanatate (ARCIS EDU) lanseaza programul…

- "Salutam propunerile privind procesul de debirocratizare. Consideram ca propunerile anuntate in comunicatul CNAS se refera mai ales la ameliorarea accesului pacientilor la servicii de sanatate si raspund in mare masura multiplelor noastre solicitari legate de respectarea drepturilor pacientilor,…

- Cine a fost partenerul de 14 ani al Angelinei Jolie la Golden Globes Angelina Jolie s-a numarat printre vedetele care au participat aseara la ceremonia Golden Globes 2018. Actrita, despartita de Brad Pitt de mai bine de un an de zile, nu a sosit singura pe Red Carpet, ci alaturi de un partener in varsta…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate solicita medicilor de familie maxima responsabilitate fata de pacienții pe care-i au in ingrijire, avand in vedere ca unii doctori nu mai pot prescrie rețete, bilete de trimitere și concedii medicale pentru ca nu au semnat contractele cu casele de asigurari de…

- UPDATE ora 11:00 – Pana la sfarsitul anului 2017, peste 60% din medicii de familie aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate au semnat actele aditionale de prelungire pentru trimestrul I al anului 2018 a contractelor incheiate de furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurari…

- Cercetatorii Kaspersky Lab au identificat o metoda de frauda prin care o „mina” de cripto-monede era distribuita și instalata in secret pe calculatoarele utilizatorilor, prin intermediul unor programe piratate, precum cele de editat fotografii sau text. Calculatoarele erau ulterior folosite pentru crearea…

- Intr-un mesaj adresat buzoienilor, președintele oranizației județene a Partidului Social Democrat, vicepremierul Marcel Ciolacu, vorbește despre proiectele derulate anul acesta la nivelul județului – precum reabilitarea drumurilor ai eliminarea taxei pentru apa meteorica etc – și prezinta proiectele…

- Compania de salubritate PRVAL va avea urmatorul program de colectare a deseurilor menajere in perioada sarbatorilor: De pe strazile programate pentru colectare in ziua de LUNI(25 decembrie 2017) deșeurile se

- Mihaela Chitariu Din cauza bolilor chinuitoare, zeci de vasluieni au beneficiat de un transplant renal sau hepatic, in ultimii ani. Ei sunt incluși in Programul național de transplant de organe – stare posttransplant, pentru care Casei Județene de Asigurari de Sanatate (CJAS) i-a fost alocata, in acest…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a aprobat Ordinul care prevede modul de administrare, finantare si implementare a actiunilor prioritare pentru tratamentul pacientilor cu arsuri grave. Conform acestuia, actiunile prioritare sunt elaborate, derulate si finantate de Ministerul Sanatații si se implementeaza…