Topul vitezelor de internet in 2017: Romanii au avut acces la viteze medii de descarcare in crestere, de 115 Mbps pentru internet fix si 20 Mbps pentru internet mobil

- “In a doua parte a anului 2017, utilizatorii de internet din Romania au experimentat viteze medii de descarcare in crestere, de 115 Mbps pentru internet fix si 20 Mbps pentru internet mobil, conform statisticilor privind calitatea serviciului de internet fix si mobil din Romania, actualizate astazi…

- Sony a anuntat, in cadrul unui eveniment organizat in Romania, data la care vor fi disponibile pentru precomanda pe piata locala noile smartphone-uri Xperia XZ2 si XZ2 Compact , dar si preturile recomandate pentru acestea. Incepand cu 23 martie, clientii vor putea plasa precomenzi pentru terminale…

- Afacerile din industria modei cresc de la an la an, pe fondul apetitului romanilor pentru cumparaturi. Comertul de profil din tara noastra este controlat, in proportie de 83%, de investitorii straini, in timp ce in sectorul de productie, business-ul apartine, in majoritate (62%) firmelor locale, arata…

- Locuitorii satului Ianculesti ce apartine de UAT Carei nu pot viziona posturile televiziunilor judetene. Fostul delegat satesc, Ciprian Chiorean, ales in mod democratic, a depus solicitari in acest sens la operatorii de cablu din Carei. Initial i s-a cerut un tabel cu 100 de locuitori minim care ar…

- Plata contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS) a fost eliminata pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de crestere a copilului, pentru cei care au venit minim garantat, precum si pentru persoanele care primesc indemnizatie pentru concediul de acomodare in urma unei adoptii,

- Bolnavii asigurați pot sa beneficieze de servicii medicale intr-un alt stat din Uniunea Europeana. Pentru intervențiile mai complicate, cum ar fi operațiile, care nu pot fi efectuate in Romania, exista un program al Ministerului Sanatații prin care pacienților care sunt ...

- Senatorul PNL Carmen HARAU a criticat in termeni foarte duri modul in care alianța PSD-ALDE și-a anexat aproape toate instituțiile publice, definite prin lege ca instituții autonome și independente, intre acestea aflandu-se și Avocatul Poporului, instituție fundamentala in orice democrație: …

- Unul din trei romani (36%) folosesc aplicatii de dating, insa, cu toate acestea, doar unul din 10 (14%) si-a intalnit partenerul actual prin intermediul acestei metode, potrivit rezultatelor studiului „Relatii inteligente”, realizat pentru Huawei de catre compania de cercetare de piata IPSOS, colectand…

- Romanii ar putea scapa de trecerea la ora de vara. Potrivit avocatnet.ro, la Senat a fost inregistrat recent un act normativ care propune eliminarea masurii de trecere la ora de vara. Momentan, proiectul de lege așteapta sa intre in dezbatere.

- Potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS), patornii firmelor din Romania se asteapta la o crestere a preturilor in comertul cu amanuntul pana in aprilie. Un comunicat dat publicitații de INS arata ca directorii firmelor din Romania se asteapta la o creștere a preturilor…

- Pretul Samsung Galaxy S9 a fost comunicat si pentru Romania. eMAG, Orange si Vodafone au deja pagini cu precomanda pentru telefon. Samsung Galaxy S9 a fost anuntat in Barcelona pe 25 februarie. E mai scump decat modelul de anul trecut, dar are si o camera foto mult mai buna. Totodata,…

- Intr-un show care ne va tine pe toti cu sufletul la gura pana in ultimul moment, publicul va alege cine va urca pe scena Eurovision din Lisabona. Dintre cele 15 melodii finaliste, doar una va fi desemnata, prin televot, castigatoarea Selectiei Nationale Eurovision 2018. Iesenii ii sustin pe Alexia &…

- Un vehicul special adaptat pentru a putea oferi condițiile necesare unor consultații stomatologice va ajunge in mai multe zone defavorizate și la o serie de centre de plasament din țara. La sfarșitul anului 2016, fundația Vodafone a decis sa se implice financiar in implementarea unui proiect inițiat…

- Numarul vehiculelor comerciale noi inmatriculate in Romania a crescut in ianuarie cu 77,6%, la 2.467 unitati, in timp ce piata europeana a avansat cu 8%, la un volum total de 187.811 unitati, potrivit datelor ACEA - Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile si ACAROM - Asociatia Constructorilor…

- Mio Technology, parte a companiei MiTAC International Corp., a înregistrat în 2017 o cifra de afaceri de 2,2 milioane de euro în România, în stagnare fața de 2016. Pe segmentul de camere video auto, Mio Technology a avut o cota de piața în creștere cu…

- Astfel tara noastra ocupa in 2017 locul 34, intr-o urcare in acest top cu 16 pozitii. Topul realizat de Bloomberg insumeaza previziunile privind inflatia si somajul pentru 66 de economii ale lumii. Bloomberg Misery Indexnoteaza ca preturile in crestere (problema semnalata de autori in cazul Romaniei)…

- Portabilitatea numerelor de telefon ofera utilizatorilor libertate deplina de alegere pentru ca permite pastrarea numarului de telefon la schimbarea furnizorului de telefonie. „Numarul utilizatorilor care au beneficiat de libertatea oferita de portabilitate a crescut semnificativ in ultimii…

- INȘELACIUNE Zeci de polițiști și jandarmi din cadrul IPJ Vaslui au descins astazi, la primele ore ale dimineții, la palatului bulibașei rromilor, Petrea Sandu. Baietii acestuia sunt banuiți ca au inșelat toate companiile de telefonie mobila din Romania (Orange, Vodafone, Telekom), achiziționand…

- Cautarile pentru zborurile din Romania spre Canada au avut o crestere de 16% in acest an fata de 2017, arata un studiu al echipei Momondo.ro, motor de cautare care compara ofertele de preturi la bilete de avion, hoteluri sau inchirieri auto. Principalele destinatii catre care calatorii romani se indreapta…

- Al doilea operator de pe piața de telefonie mobila din Romania, cu venituri de 182,3 milioane euro și 9.944.595 utilizatori, joaca la mai multe capete și discuta despre o fuziune care ar putea schimba radical locurile pe podium.Deși nu se afla la prima incercare, Vodafone a confirmat intenția…

- Industria IT e in continua crestere in Romania. Am vorbit la emisiunea “Ziua Zero” cu Sorin Cosmescu, CEO al EXE Software, o companie cu 16 ani de experienta, care face un mix de produse proprii, outsourcing si dezvoltare personalizata. 1 1 0 1 0 0

- Arbitrul telecom (ANCOM) a primit si solutionat anul trecut 3.593 de reclamatii de la utilizatorii de comunicati electronice si servicii postale, in crestere cu aproape 25% fata de anul 2016, relatia contractuala cu furnizorul de comunicatii fiind principala nemultumire. Potrivit ANCOM, reclamatiile…

- Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare in Comunicații (ANCOM) a primit și soluționat, anul trecut, 3.593 de reclamații de la utilizatorii de comunicații electronice și servicii poștale din Romania, cu aproape 25% mai multe fața de anul 2016.

- Televiziunea iși menține supremația in privința surselor de informare la care apeleaza romanii. Peste 80% dintre romani prefera televizorul in dauna altor medii, arata un sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala – CURS, pentru STIRIPESURSE.RO, in perioada 3-10 ianuarie. Cercetarea…

- Romanii au continuat sa cumpere si sa inmatriculeze masini exclusiviste si in 2017, atat noi cat si second hand, numarul unitatilor auto de acest fel situandu-se la 1.943, dintre care cele mai multe din gama Jaguar, respectiv 919 exemplare, reiese din datele Directiei Regim Permise de Conducere si…

- Replica Porții de la Alba Iulia a fost instalata la Madrid, unde Romania participa la Targul Internațional de Turism FITUR. Ministerul Turismului a pregatit un stand modern, prin care vrea sa transmita imaginea unei Romanii ce poate fi vizitata in orice anotimp.

- Potrivit ultimelor date ale Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) in 2017 numarul autoturismelor second hand inmatriculate pentru prima data in Romania a crescut cu pete 75%. Astfel, daca in 2016 au fost aduse in tara 297.290 de autoturisme second hand din strainatate,…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat miercuri ca a desemnat-o pe Viorica Dancila, propusa de PSD, pentru functia de prim-ministru. “Cantarind toate argumentele, tinand cont de situatia concreta din Parlament, am decis sa dau PSD inca o sansa si sa desemnez persoana propusa de PSD, pe doamna Dancila.…

- Jean de la Craiova se pregateste sa devina tata in 2018? Artistul a facut cateva declaratii suprinzatoare la Antena Stars. Jean de la Craiova a avut un an foarte bun, dar preconizeaza ca 2018 il va intrece pe cel care tocmai a trecut. Invitat in emisiunea „Star Matinal”, aceasta a facut cateva marturisiri…

- "Vorbim de sistemul de sanatate bazat pe asigurari sociale din Romania si pe finantarea absolut insuficienta. Avem in Romania, conform legii, asigurari sociale de sanatate obligatorii. Daca ma uit insa la faptul ca sunt aproape 5 milioane de contributori pentru aproximativ 19 milioane de persoane,…

- Veniturile medii ale populatiei s-au situat, in trimestrul III din 2017, la 3.426 de lei pe gospodarie, in timp ce cheltuielile totale medii s-au ridicat la 2.885 de lei, potrivit Institutului National de Statistica. La nivelul fiecarei gospodarii din Romania, ...

- Veniturile medii ale populatiei s-au situat, in trimestrul III din 2017, la 3.426 de lei pe gospodarie, in timp ce cheltuielile totale medii s-au ridicat la 2.885 de lei, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri. Potrivit sursei citate, la nivelul fiecărei gospodării…

- La fiecare vizita intr-un mall, romanii cheltuie in medie 110 lei pe haine, arata datele unui studiu recent. Suma creste in perioada reducerilor. Potrivit aceluiasi studiu, doar unul din zece romani care trec pragul marilor centre comerciale ar alege branduri romanesti. Irina Schrotter – designer: „Din…

- Romanilor le place sa calatoreasca: in primele 11 luni au plecat in strainatate 18,65 milioane de romani, in creștere cu 24,2% fața de același interval din 2016, in vreme ce numarul turiștilor straini ajunși in Romania s-a situat la 11,77 de milioane, in urcare cu 24,1%, arata datele Institutului Național…

- Timișoara este orașul secundar din Romania in care s-au mutat cei mai mulți oameni in perioada 2001 – 2011, fiind urmat de Cluj-Napoca, Iași și Constanța. De altfel, și inainte de 1989, capitala Banatului era cel mai atractiv oraș din țara. Marius Cristea, expert senior pe dezvoltare urbana in cadrul…

- Senatoarea PSD Gabriela Cretu arata intr-o postare pe facebook ca 30 Decembrie este Ziua Republicii. “Romania este republica! Romania nu sarbatoreste, asa cum ar fi firesc, ziua sa”, scrie demnitarul. Pe 30 decembrie, Regele Mihai a fost fortat de comunisti sa semneze abdicarea. Comentatorii au criticat…

- "In PSD, din luna martie a inceput sa li se spuna unor colegi: vedeti ca pe Dragnea il vom aresta, il bagam la puscarie, tu esti mai bun presedinte. Probabil si lui Sorin (n.r.: Sorin Grindeanu, fostul premier) i s-a spus. S-a spus si in noua guvernare unor colegi din Guvern", a declarat Liviu Dragnea,…

- In luna noiembrie a acestui an, romanii au achizitionat solutii software si servicii digitale in special de Black Friday - 24 noiembrie 2017, cand vanzarile de profil au crescut cu 240% mai mari decat media zilnica din ultimul an, potrivit unei analize realizate de compania 2Checkout…

- ”Referitor la intalnirea de astazi, dintre prim-ministrul Mihai Tudose si reprezentantii protestatarilor hastag Rezist si ai ONG-urilor finantate de Soros&comp trebuie clarificate cateva aspecte. Mihai Tudose este premierul sustinut de coalitia PSD – ALDE, coalitie care a fost votata in decembrie…

- Sorin Grindeanu, noul presedinte al ANCOM, autoritatea care reglementeaza piata de 4 miliarde euro a comunicatiilor, a propus vineri scaderea tarifelor de terminare a apelurilor catre retelele mobile incepand cu data de 1 mai 2018, de la 0,96 eurocenti/minut la 0,84 eurocenti/minut. Amintim ca arbitrul…

- Tot mai mulți romani iși manifesta interesul pentru destinații interne in ceea ce privește petrecerea vacanței de iarna de anul acesta. Daca tot nu pleaca departe de țara, Romanii prefera hotelurile de peste trei stele, cu pachete SPA incluse, au precizat mai mulți turoperatori. …

- Numarul de autovehicule comerciale noi inmatriculate in Romania a crescut in primele unsprezece luni ale anului cu 1,7%, la 21.318 unitati, potrivit datelor ACEA - Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile si ACAROM - Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania. Categoria…

- Furnizorul de energie MET Romania isi propune pentru anul viitor o cifra de afaceri de pana la 170 milioane euro, in crestere cu peste 13%, la o cantitate de 1,7 TWh energie livrata, mai mare tot cu peste 13%, a declarat marti Petre Stroe, directorul general al companiei. ”Bilantul acestui an presupune…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a impus, in urma cu cinci ani, operatorilor care au dobandit drepturi de utilizare a frecventelor radio in benzile de frecvente sub 1 GHz (800 MHz si/sau 900 MHz) – Telekom Mobile, Orange, RCS&RDS si Vodafone – obligatia de a acoperi fiecare…

- “Am verificat recent modul in care operatorii au acoperit cu servicii de comunicații mobile zonele albe asumate prin licențele acordate in anul 2012 și care in campania de monitorizare din anul 2016 au fost identificate ca fiind neacoperite. Am constatat cu aceasta ocazie ca operatorii și-au indeplinit…

- In luna noiembrie, viteze medie de download la nivel global a fost de 40,11 Mbps, indicand o crestere cu 31,6- fata de noiembrie 2016. In ceea ce priveste conexiunile mobile, viteze de download a ajuns la 20,28 Mbps, cu o crestere in ultimele 12 luni de 30,1-. Upload-ul a fost realizat in medie cu 19,96…