- Capitalizarea combinata a Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet si Facebook, cele mai mari companii de tehnologie din SUA, a scazut vineri cu 75 de miliarde de dolari si a provocat un declin de 1,7% al componentei tehnologice a indicelui S&P 500 si al indicelui Nasdaq, relateaza CNBC, informeaza…

- Microsoft revine pe pozitia secunda in topul celor mai valoroase companii americane. Cu o capitalizare bursiera de 823 de miliarde de dolari, gigantul din domeniul IT a depasit Amazon, ale carui performante financiare au fost sub asteptari.

- ​O companie telecom americana a descoperit in rețelele sale hardware modificat de la Super Micro Computer Inc, fiind inca o dovada a modului in care China vrea sa saboteze componente destinate companiilor din SUA, scrie Bloomberg. Aceeași publicație a postat o ancheta extrem de lunga in care spunea…

- Potrivit dezvaluirilor aparute intr-un amplu articol din publicatia americana Bloomberg Businessweek, produsele Supermicro, un furnizor principal de sisteme server pentru Apple, Amazon si alte mari companii americane, au fost compromise prin inserarea...

- Cele mai valoroase companii IT din lume, Apple si Amazon se numara printre cel 30 de companii americane atacate de spioni din China prin infiltrarea in anumite componente hardware folosite de acestea a unor microchipuri cu scopul de a le controla datele, arata o investigatie realizata de publicatia…

- Cipurile se pare ca erau inserate in servere folosite de Apple si Amazon in timpul procesului de fabricare de catre compania chineza numita Super Micro, care asambla serverele. Bloomberg, citand multiple surse, a spus ca infiltrarea a fost prima data descoperita in 2015 si confirmata de anchetatori…

- Guvernul chinez a introdus microcipuri in servere folosite de Apple si Amazon pentru a spiona companiile americane, potrivit Bloomberg BusinessWeek.Cipurile se pare ca erau inserate in servere folosite de Apple si Amazon in timpul procesului de fabricare de catre compania chineza numita Super…

- Pentru cea de-a 20-a aniversare, compania a programat, la San Francisco, un eveniment dedicat viitorului motoarelor de cautare online, promitand si cateva anunturi supriza. Intre actualele filiale ale Google se afla Google Maps, YouTube, browserul si sistemul de operare Chrome si Android.…