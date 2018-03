Topul celor mai bine vandute masini electrice in Romania si pretul lor prin programul Rabla Plus Rabla Plus, fratele mai "verde" al clasicului program Rabla, prin care romanii sunt incurajati sa-si cumpere o masina electrica sau hibrida cu un ecotichet de cateva mii de euro de la stat, demareaza in aceasta saptamana. Dar care sunt cel mai bine vandute astfel de autoturisme in tara noastra si care ar fi pretul lor dupa acest discount?



In acest an, bugetul alocat pentru Rabla Plus este de 120 milioane de lei.



"Se acorda doua tipuri de ecotichete: unul de 45.000 lei, deci 10.000 de euro, dar nu mai mult de 50% din pretul de comercializare, pentru achizitionarea unui autovehicul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

