TOP politicieni: Dragnea, Tudose, Iohannis și alții. Borza, note. Cine a obținut punctaj MAXIM Cea mai mare a obținut-o Liviu Dragnea, la polul opus a fost Mihai Tudose care a luat nota 1. Iata ce a spus Remus Borza despre urmatorii politicieni: Liviu Dragnea - "Ii dau nota 10, este omul saptamanii". Klaus Iohannis - "Din punct de vedere constituțional, a jucat corect, poate sa fie dezamagitor pentru o parte a societații. Nu pot sa ii dau nota tot 10... 9+". Ludovic Orban și Dan Barna - "Sunt din alt film. Nu iau nota de trecere. Nu poți sa vii cu anticipate". Kelemen Hunor - "La fel... Cei din UDMR au fost in nota lor de neutralitate care se cheama… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, se va intalni saptamana viitoare, la Davos, cu sefa guvernului de la Londra, Theresa May, a anuntat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, citata de AFP. Aceasta intalnire, care va avea loc in marja Forumului Economic Mondial de la…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si premierul britanic Theresa May au semnat, joi, la o reuniune la Academia Militara Sandhurst, un nou tratat cu privire la controlul imigratiei la frontiera dintre Franta si Marea Britanie, informeaza AFP. Noul tratat vizeaza “consolidarea gestiunii comune a…

- Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vantu lanseaza un nou atac dur, de dupa gratii. De aceasta data, in vizorul acestuia a intrat chiar presedintele Klaus Iohannis. Totul, in contextul vizitei esuate a premierului Japoniei, Shinzo Abe, in Romania. Vantu il acuza pe seful statului ca neacceptand interimatul…

- In timp ce negocierile legate de iesirea Marii Britanii din UE, Brexit, intra in faza critica, vizita la Londra a presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, ii ofera premierului Theresa May sansa excelenta de a demara un...

- Vizele de intrare în Japonia pentru cetatenii români au fost ridicate, a anuntat marti premierul japonez Shinzo Abe dupa întâlnirea cu presedintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni.

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, ia in considerare sa i se alature presedintelui Frantei, Emmanuel Macron, la forumul economic anual ce are loc la Davos, in ceea ce se poate dovedi a fi o confruntare epica, in ceea ce priveste viziunile asupra economiei mondiale, cu presedintele americii Donald…

- Prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu, i-a spus sambata presedintelui francez, Emmanuel Macron, intr-o convorbire prin telefon, ca acordul privind programul nuclear iranian ar avea mai multe sanse sa fie mentinut daca ar fi modificat, transmite AFP. Statele Unite raman deocamdata…

- Fostul premier britanic Tony Blair a catalogat, joi, drept absurda informatia potrivit careia i-ar fi avertizat pe apropiatii presedintelui american Donald Trump ca este spionat de catre serviciile britanice de informatii, relateaza site-ul BBC News. Un purtator de cuvant al lui Tony Blair…

- Premierul japonez Shinzo Abe a declarat, joi, ca Phenianul s-a angajat in continuarea unor provocari care sunt "absolut inacceptabile", adaugand ca Japonia si comunitatea internationala vor coopera impotriva dezvoltarii nucleare si a rachetelor nord-coreene, informeaza site-ul agentiei Reuters.…

- In mesajele de Anul Nou, liderii lumii au vorbit despre speranta unui viitor mai bun. Presedintele Frantei a asigurat ca va indeplini toate promisiunile din campania electorala, in timp ce Theresa May este convinsa ca va obtine un acord avantajos pentru Brexit. Pe de alta parte, cancelarul Angela Merkel,…

- Emmanuel Macron si Papa Francisc au fost desemnati, la egalitate, ”personalitatile anului 2017” de un francez din trei, potrivit unui sondaj Ifop pentru Paris Match, scrie AFP, conform news.ro.Dintr-o lista de opt personalitati prezentate in vederea desemnarii ”barbatului sau femeii anului”,…

- Adepta a unui stil de viața sanatoasa și a unui program de mișcare susținut, Carmen Bruma face excepție de sarbatori. Vedeta recunoaște ca iși face toate poftele culinare. Carmen Bruma nu iși calculeaza caloriile consumate la mesele de sarbatori. A ridicat orice restricție din punct de vedere alimentar,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au lansat sambata un apel partilor, pe fondul cresterii 'recente si inacceptabile a incalcarilor incetarii focului in estul Ucrainei', 'sa-si asume responsabilitatile' si 'sa puna in aplicare cat mai curand posibil' acordurile…

- Alternativa - insoțirea acelor postari de așa-numite, informații alternative, care dau context și care ar putea lamuri utilizatorul asupra veridicitații unor știri. Pana acum, daca aparea sa zicem o știre conspiraționista despre Vladimir Putin sau Donald Trump, utilizatorii o puteau marca…

- Informații de ultima ora de la Parchetul Militar despre Dosarul Revoluției din1989. Noi dezvaluiri despre modul in care a fost creata panica in acele zile ies la iveala. Procurorul de la Parchetul militar a precizat ca au fost distruse mai multe probe care ar fi putut ajuta la aflarea adevarului. Așadar,…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au declarat vineri, la finalul Consiliului European de la Bruxelles, ca doresc sa ajunga la o pozitie comuna cu privire la reforma zonei euro, la summitul european din martie 2018, transmite AFP.'Vrem sa ajungem pana in…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump au convenit, intr-o convorbire telefonica avuta joi, sa faca schimb de informatii cu privire la Coreea de Nord si sa coopereze asupra unor posibile initiative pentru rezolvarea crizei nord-coreene, a indicat vineri Kremlinul, potrivit…

- Uniunea Europeana si Japonia au finalizat vineri acordul comercial pe care il negociaza din 2013, chiar inainte de reuniunea la nivel inalt a Organizatiei Mondiale a Comertului (OMC), pentru a trimite un 'semnal clar' comunitatii internationale, in special presedintelui american Donald Trump, relateaza…

- Uniunea Europeana și Japonia au finalizat vineri acordul comercial pe care il negociaza din 2013, chiar inainte de reuniunea la nivel inalt a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), pentru a trimite un 'semnal clar' comunitații internaționale, in special președintelui american Donald Trump, relateaza…

- Uniunea Europeana și Japonia au finalizat vineri acordul comercial pe care il negociaza din 2013, chiar inainte de reuniunea la nivel inalt a Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), pentru a trimite un 'semnal clar' comunitații internaționale, in special președintelui american Donald Trump, relateaza…

- Președintele francez Emmanuel Macron a lansat un apel la calm vineri, ziua rugaciunii saptamanale a musulmanilor, dupa apelul mișcarii islamiste Hamas la ''o noua intifada'' ca raspuns la recunoașterea de catre președintele american Donald Trump a Ierusalimului drept capitala a Israelului, relateaza…

- Presedintele francez Emmanuel Macron, aflat in vizita in Qatar, a declarat joi ca ”dezaproba” anuntul presedintelui Donald Trump cu privire la recunoasterea Ierusalimului drept capitala Israelului, o decizie care ”contravine rezolutiilor Consiliului de Securitate” al ONU, relateaza AFP. Macron a…

- Mai multe tari europene au criticat miercuri seara decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, apreciind ca statutul acestui oras trebuie sa fie stabilit in cadrul procesului de pace din Orientul Mijlociu, informeaza agentiile internationale de presa.…

- ''Președintele Mahmoud Abbas a fost apelat telefonic de președintele Statelor Unite, Donald Trump, care l-a notificat in legatura cu intenția sa de a muta ambasada americana de la Tel Aviv la Ierusalim'', a afirmat Rudeinah intr-o declarație. Aceasta nu precizeaza cand ar urma sa fie pusa in aplicare…

- Liderul social-democraților germani, Martin Schulz, a declarat luni ca a fost incurajat de partide și lideri europeni, printre care și președintele francez Emmanuel Macron, sa guverneze alaturi de partidul conservator al cancelarului Angela Merkel, pentru a promova reformele europene, informeaza…

- Directorul CIA, Mike Pompeo, a afirmat ca mesajele de pe Twitter ale presedintelui Donald Trump ajuta agentia cu informatii valoroase, informeaza CNN."Am observat ca ne sunt de ajutor. Am vazut chestii spuse de presedinte pe Twitter care au avut un impact real asupra capacitatii noastre de…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, va lua masa sambata cu fostul presedinte american Barack Obama, in cursul unei vizite in Franta, a declarat joi presedintia franceza pentru AFP. Macron si Obama vor lua un "dejun privat", a precizat sursa citata. Barack Obama va fi prezent vineri…

- Donald Trump i-a transmis premierului britanic sa se concentreze pe „terorismul” care are loc in Marea Britanie dupa ce Theresa May l-a criticat pe presedintele american ca a distribuit pe Twitter clipuri ale extremei drepte, scrie The Guardian.

- Dombrovskis a mai precizat ca, asa cu era programat, Comisia Europeana va prezenta pe data de 6 decembrie propunerile sale privind zona euro. Esecul negocierilor privind formarea unui noi coalitii guvernamentale in Germania a provocat temeri ca cea mai mare economie a europeana ar putea…

- Oferta, anuntata in cursul unei video conferinte cu Federatiile evreiesti din America de Nord, a fost una mai degraba retorica in conditiile in care Iranul nu recunoaste Israelul. Totusi, Netanyahu a subliniat ca inamicitia intre cele doua guverne nu inseamna inexistenta simpatiei umanitare…

- Numerosi politicieni importanti, inclusiv cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele francez, Emmanuel Macron, vor fi prezenti miercuri la Bonn pentru a incerca sa reimpulsioneze lupta impotriva incalzirii globale, afectata de decizia anuntata de presedintele american, Donald Trump, referitoare…

- Fostul bodyguard al actualului lider al Casei Albe, Donald Trump, a afirmat, saptamana aceasta, in fata Comitetului de Informatii din Camera Reprezentantilor, ca cineva s-a oferit sa-i trimita miliardarului cinci femei in camera de hotel in care a fost cazat in 2013 in timpul calatoriei sale la Moscova…

- Președintele american Donald Trump a apreciat marți, cand s-au implinit 100 de ani de la Revoluția bolșevica din Octombrie in Rusia, ca data de 7 noiembrie ar trebui sa fie declarata Ziua victimelor comunismului, relateaza France Presse. Într-un comunicat publicat de Casa Alba la Washington,…

- O suta de tari au fost invitate sa participe la Summitul pentru clima de la Paris, ce va avea loc pe 12 decembrie, insa, "pentru moment", presedintele american, Donald Trump, nu a primit aceasta invitatie, a anuntat marti Presedintia franceza, citata de AFP. Acest summit, pe care Franta il organizeaza…

- Jurnalistul de investigații, Alexandru Cautiș, a postat pe pagina sa de facebook un mesaj in care susține ca, de cateva zile, „se uita perplex la politicieni și jurnaliști care mint cu nerușinare sau din necunoaștere”. Acesta face o radiografie a acestor zile in care s-a tot trambițat despre ”Revoluția…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca Japonia va putea dobori rachetele nord-coreene „din cer” cu echipament militar cumparat de la Statele Unite, scrie BBC News. Primul ministru al Japoniei, Shinzo Abe, a declarat in timpul conferinței de presa comune, pe care a susținut-o alaturi de Donald…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat luni la Tokyo ca programul nuclear nord-coreean semnifica o "amenintare pentru lumea civilizata" si a mentionat ca timpul "rabdarii strategice" a trecut, in timp ce Japonia a anuntat, prin vocea premierului Shinzo Abe, ca va dobori rachete nord-coreene…

- Donald și Melania Trump se afla de luni dimineața la Tokyo, in debutul traseului asiatic al președintelui SUA. In timp ce liderul de la Casa Alba s-a intalnit cu Shinzo Abe și au jucat impreuna o partida de golf, Melania Trump s-a intreținut cu soția premierului japonez Akie

- Donald Trump a afirmat, duminica dimineața, din Japonia ca ”Nimeni, niciun dictator, niciun regim și nicio națiune nu ar trebui, niciodata, sa subestimeze determinarea Americii”. Este prima zi din turneul din Asia. In timp ce liderul de la Casa Alba s-a intalnit cu Shinzo Abe și au…

- In numeroase interviuri in ultimele luni, consilierul, Carter Page, fie a negat intalniri cu oficiali ai guvernului rus in timpul unei calatorii la Moscova in iulie 2016, fie a spus ca s-a intalnit "mai mult cu oameni de știința", potrivit ziarului. Page a trimis un e-mail cel puțin…

- Marea provocare pentru 2018 ar putea fi legata de modul in care trebuie administrata aceasta expansiune continua. Un punct de turnura ar putea surveni la sfarsitul lunii septembrie, cand BCE ar putea stopa sau reduce programul QE. Incerte sunt si politicile pe care le va urma presedintele…

- Angela Merkel este din nou cea mai puternica femeie din lume in topul Forbes pentru anul 2017. Revista economica americana, care publica anual clasamentul The World' s 100 Most Powerful Women, acorda locul intai cancelarului german, pentru a saptea oara consecutiv. Merkel are 63 de ani si, ca element…

- Parinții unor copii inscriși la școala europeana de la Bruxelles se plang de calitatea slaba a noii invațatoare de la clasa a IV-a, care nu vorbește bine nicio limba straina. Parinții spun ca invațatoarea Iulia Dragomir, din satul Capațanești, din județul Buzau, venita in toamna din Romania, comunica…

- Inaintea unei vizite oficiale in Japonia si in Coreea de Sud, Stoltenberg a precizat ca NATO are capacitatea de a raspunde oricarei amenintari. "Europa a intrat in raza de actiune a rachetelor nord-coreene, iar statele membre NATO sunt deja in pericol. NATO si-a protejat statele membre de…

- Conform articolului publicat de Frankfurter Allgemeine Zeitung, care nu citeaza o sursa precisa, Theresa May a venit la respectivul dineu — ce a precedat summitul european — extrem de deprimata și cu cearcane la ochi, probabil de nesomn. Fostul șef de cabinet al Theresei May, Nick Timothy,…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a declarat duminica faptul ca Europa "ar trebui sa se teama" de fenomenul divizarii nationale, pe fondul crizei din Catalonia si al referendumului de autonomie din regiunile italiene Lombardia si Veneto, relateaza site-ul france24.com. …