- Șoferul a intrat cu mașina in holul cladirii Trump Plaza din New Rochelle, New York, SUA. Imediat dupa incident, barbatul care a produs accidentul a luat un loc pe o canapea. In urma incidentului, mai mulți oameni au fost raniți, dar niciunul nu se afla in pericol, transmite CBS. Reporterul Tony Aiello…

- Șapte milioane de oameni au fost nevoiți sa își paraseasca caminele în prima jumatate a anului 2019, un numar record, iar migrarea în masa cauzata de evenimente meteorologice extreme se pare ca devine "ceva normal", potrivit unui nou raport, scrie The Independent. Centrul…

- Statele Unite ale Americii marcheaza astazi 18 ani de la cea mai neagra zi din istoria lor. Pe 11 septembrie 2001, aproape 3000 de oameni au murit dupa ce patru avioane au fost deturnate de teroristi, iar doua dintre ele au lovit in plin turnurile gemene World Trade Center din New York.

- 11 septembrie este data care a lasat sechele adanci poporului american. Astazi se implinesc 18 ani de cand gruparea terorista Al-Qaida a distrus Turnurile Gemene din New York, precum si o aripa a Pentagonului, una dintre cele mai pazite cladiri din lume.

- Mobilizare impresionanta in localitatea Whaley Bridge, din nord-vestul Angliei, amenintata sa fie acoperita de apa. 1.500 de oameni au fost evacuati de urgenta. Un dig risca sa cedeze. In zona a ajuns si premierul Boris Johnson.

- Grupul bancar Citi concediaza sute de oameni in divizia de tranzactionare, pe fondul incetinirii generale a pietei si a scaderii veniturilor survenite din activitatea de trading, potrivit Bloomberg.Banca, cu sediul in New York, vrea sa concedieze personal din operatiunile de trading cu actiuni…

- Temperaturile extreme au facut primele victime in Statele Unite. Cel putin sase oameni, care provin din Maryland, Arizona si Arkansas au murit.De asemenea, in New York a fost declarata stare de urgenta, dupa ce temperaturile au ajuns la 38 de grade.