Stiri pe aceeasi tema

- In Piața Centrala a municipiului Sfantu Gheorghe se va organiza cea de-a noua ediție a Targului de Toamna, in perioada 27-29 septembrie. In cadrul sarbatorii de toamna pe tema dovleacului și porumbului, cei interesați sunt așteptați de catre organizatori zilnic, intre orele 11 și 20, la targul tradițional…

- In Piața Centrala a municipiului Sfantu Gheorghe se va organiza cea de-a noua ediție a Targului de Toamna, in perioada 27-29 septembrie. In cadrul sarbatorii de toamna pe tema dovleacului și porumbului, cei interesați sunt așteptați de catre organizatori zilnic, intre orele 11 și 20, la targul tradițional…

- La poalele crestelor semete ale Ciucasului a avut loc duminica, in prima zi a lunii septembrie, a 47-a ediție a Festivalului Ciobanașul, eveniment cultural organizat de Primaria Orașului Intorsura Buzaului, in colaborare cu Asociația „Cununa Carpaților” și Casa de Cultura din localitate. Inceputa așa…

- Școala Naționala de Democrație, ediția a VIII-a, a fost deschisa ieri, la Centrul de Agrement Padureni, invitat special și cel care a dat startul atelierelor din acest an fiind profesorul Cristian Pirvulescu, politolog. Evenimentul se adreseaza unui numar de 55 de tineri din țara și este organizat…

- Cativa pictori contemporani, care participa in aceste zile la cea de-a cincea editie a proiectului de rezidenta artistica „Predelut” de la Bradet- Intorsura Buzaului, isi vor expune lucrarile vineri, la Centrul de Cultura Arcus din municipiul Sfantu Gheorghe. In cadrul expozitiei, care va fi deschisa…

- O serie de fotografii realizate la MARȘUL MEMORIEI organizat de Asociația Sionista din Romania (ASR) impreuna cu Federația Comunitaților Evreiești (FCER)si Fundatia CARITATEA, la 75 de ani de la deportarea la Auschwitz a evreilor din Nordul Transilvaniei, pot fi vazute in cadrul unei expoziții deschise…

- O specie rara de broasca țestoasa a fost gasita la Intorsura Buzaului. Localnicii spun ca nu este singurul exemplar intalnit in zona. Un tanar a gasit, in urma cu doua saptamani, o broasca țestoasa rara in satul Saramaș din comuna Barcani. Am vorbit cu cineva care știe rasele. A zis ca e o […]…

- Conducerea Directiei Sanitar-Veterinare si Siguranta Alimentelor (DSVSA) Covasna a anuntat ca saptamana aceasta va demara controale in peste 200 de ferme agricole, precum si in trafic pentru prevenirea extinderii pestei porcine in judet. Directorul executiv al DSVSA Covasna, Siko Barabasi Sandor, a…