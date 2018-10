Stiri pe aceeasi tema

- Romania "nu poate sa faca pasi inapoi in lupta anticoruptie", a declarat, joi, presedintele Klaus Iohannis, la Bruxelles. "Romania nu poate sa faca pasi inapoi in lupta anticoruptie si nu voi accepta niciodata asa ceva. (...) DNA are nevoie (...) de o persoana independenta, hotarata sa isi asume aceasta…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a avizat negativ, luni, propunerea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de numire a Adinei Florea ca procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie, au precizat pentru Agerpres surse din CSM. Conform surselor citate, s-au ...

