- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, referitor la candidatura lui Augustin Lazar pentru un nou mandat la Parchetul General, ca fiecare are o parere buna despre sine si ca procurorul general e indreptatit la aceeasi atitudine. “Exprima dorinta domniei sale de a continua ceea ce a facut…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, referitor la candidatura lui Augustin Lazar pentru un nou mandat la sefia Parchetului General, ca "orice procuror are voie sa se inscrie". Pe de alta parte, Augustin Lazar spune ca acesta nu trebuie sa tina cont de "sentimente" in ceea ce priveste propunerea…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat luni, ca a intocmit un raport dupa doi ani de activitate la Ministerul Justiției, subliniind ca documentul are 85 de pagini și va fi postat ulterior pe site-ul instituției.„Nu este un bilanț al activitații Ministerului Justiției, este un raport…

- Ședința de ultima ora in biroul liderului PSD, Liviu Dragnea. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, se afla in aceste momente in biroul liderului PSD. Conform Romania TV, cei doi ar putea discuta privind depunerea unei sesizari la CCR privind un posibil conflict juridic intre executiv și președinte…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, are de gand sa transforme in Directie actuala sectie de investigare a magistratilor si acuza actuala conducere a Parchetului General, adica pe procurorul Augustin Lazar, ca impiedica structura sa functioneze.

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, vineri, ca nu-l va revoca din functie pe procurorul general Augustin Lazar, dupa ce ministrul Justitiei i-a trimis o noua cerere de revocare a acestuia din functie. "Ministrul Justitiei, neavand alta treaba de facut, mi-a mai trimis inca o data documentele de revocare.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca joi ii va trimite presedintelui Klaus Iohannis cererea oficiala de revocare a procurorului general, Augustin Lazar, dar si propunerile de numire in cinci functii de conducere din cadrul structurilor Parchetului General, pe care seful statului le-a respins…

