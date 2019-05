Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu a declarat sambata ca fortele aeriene israeliene au tras asupra unei cladiri din Fasia Gaza in care isi are birourile agentia de stiri turca de stat Anadolu, adaugand ca atacurile au fost o crima impotriva umanitatii, relateaza Reuters. Militantii din Fasia…

- Statele Unite si-au manifestat marti deschiderea fata de scoaterea Sudanului de pe lista statelor pe care le acuza de sustinerea terorismului, in cazul in care Consiliul militar de tranzitie, care a preluat joi puterea la Khartoum, s-ar angaja in directia "unei schimbari fundamentale", potrivit declaratiei…

- Militanți din Fâșia Gaza au lansat duminica dimineața cinci rachete spre teritoriul israelian, la doar câteva ore dupa ce patru palestinieni au fost împușcați mortal de militarii israelieni în cursul unui miting de aniversare a protestelor saptamânale de la frontiera dintre…

- Situație fara precedent in Israel. Eurovision 2019, programat sa aiba loc la Tel Aviv in perioada 14-18 mai, ar putea fi anulat, din cauza atacurilor cu rachete si problemelor legate de securitate. Reprezentanti oficiali ai Uniunii Europene de Radio si Televiziune (EBU) urmaresc atent evolutiile, dar…

- Israelul promite ca “va riposta cu forta” dupa ce a fost din nou atacat cu rachete dinspre Fasia Gaza. Șapte persoane au fost usor ranite si mai multe case avariate la nord de Tel Aviv. Tinta se afla la mai ...

- Sirenele au sunat in centrul Israelului dupa ce o casa a fost incendiata si sase persoane au fost ranite luni dimineata intr-un oras de langa Tel Aviv in urma unui presupus atac cu racheta provenit din Fasia Gaza, au anuntat medicii si politia israeliana, relateaza

- Hodges considera ca Alianta Nord-Atlantica trebuie sa-si dezvolte capabilitatile in regiunea Marii Negre, in caz contrar Rusia ar putea ocupa Odesa si chiar Romania, potrivit publicatiei Ceske Noviny. "Aceasta este regiunea in care Rusia desfasoara cea mai mare si cea mai puternica agresiune.…

- Avertismentul Moscovei a venit chiar de la Vladimir Putin, care a ținut miercuri discursul anual din Duma de Stat. Putin a pomenit din nou Romania in acest context. NATO a reacționat și considera "inacceptabile" amenintarile Rusiei.