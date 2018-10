Theresa May sustine ca acordul privind Brexit este aproape gata

Premierul Marii Britanii, Theresa May, le-a spus, luni, parlamentarilor britanici ca Londra si UE au convenit asupra a 95% din termenii acordului de Brexit, insa chestiunea frontierei irlandeze ramane un "considerabil punct de disensiune".



Theresa May a declarat ca este pregatita sa "exploreze orice optiune posibila" pentru a depasi impasul inregistrat in discutiile privind Brexit, informeaza BBC News online.



Premierul a explicat ca in ultimele zile s-a ajuns la intelegeri privind viitorul statut al Gibraltarului si a bazelor aeriene britanice din Cipru.



"Cu acestea,…