Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May si-a aparat luni planul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, sustinand ca guvernul de la Londra a 'prezentat o propunere credibila' referitoare la Brexit, transmite Reuters. ''Exista pe masa un plan din partea noastra. Daca sunt probleme…

- Ministrii din guvernul condus de premierul britanic Theresa May sustin pe deplin propunerile acestuia privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, dupa ce saptamana trecuta liderii celorlalte 27 de state membre ale UE au respins propunerile Londrei cuprinse in 'Planul de la Chequers',…

- Romanii nu isi vor pierde drepturile de cetateni europeni dupa iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Theresa May a facut aceeasi promisiune tuturor celor care traiesc legal in Anglia si a insistat c?...

- Uniunea Europeana nu va reconsidera parti ale acordului cu Marea Britanie privind iesirea tarii din Uniunea Europeana care au fost deja convenite, asa cum este cazul 'facturii divortului' pe care Londra trebuie sa o plateasca, a declarat joi purtatorul de cuvant al Comisiei Europene, Margaritis…

- Premierul britanic Theresa May a declarat marti ca iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana anul viitor fara un acord „nu va fi un capat de lume”, dupa ce ministrul britanic de Finante, Philip Hammond, a declarat saptamana trecuta ca acest lucru ar dauna grav economiei, relateaza Sky News.

- Premierul britanic Theresa May a facut apel sa nu se exagereze consecintele unei retrageri a Marii Britanii din Uniunea Europeana fara un acord cu Bruxellesul, subliniind ca guvernul sau ''face pregatirile...

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May a declarat, intr-un articol publicat in Mail on Sunday, ca exista riscul ca Brexitul sa ramana doar o poveste, și asta pentru ca mai mulți membri ai Parlamentului incearca sa strice planul ei de a parasi Uniunea Europeana.

- Premierul britanic Theresa May i-a atentionat pe membrii Partidului Conservator pe care il conduce ca s-ar putea sa nu mai aiba loc niciun Brexit daca ei ii resping planul privind iesirea din Uniunea Europeana, relateaza dpa. "Mesajul meu catre tara in acest weekend este simplu: trebuie sa ne concentram…