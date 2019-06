Thailandezii sărbătoresc ziua de naştere a noii regine Prim-ministrul Prayut Chan-o-cha i-a condus pe ceilalti membri ai guvernului intr-o ceremonie prin care au dat de pomana sutelor de calugari budisti de la Marele Palat din Bangkok, luni dimineata, parte a unei traditii thailandeze a milosteniei si a faptelor bune, care cuprinde si eliberarea unor animale captive cu ocazia zilei de nastere a unei persoane. Autoritatile locale au organizat activitati similare pe intregul teritoriu al Thailandei. Guvernul i-a indemnat pe cetatenii thailandezi sa se imbrace luni in purpuriu, culoarea oficiala a zilei de nastere a reginei, si a anuntat ca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

