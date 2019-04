Texas Hold'Em: regulile jocului care a cucerit Romania si Europa Jocul online in ultimii ani a creat contraste foarte pronuntate. Pe de-o parte, s-a creat frontul "prohibitionist", sau foarte critic, care tinde spre interzicerea accesului la joc, iar de cealalta parte, frontul creat de un public tot mai vast si variat care, datorita usurintei cu care este posibila accesarea prin intermediul dispozitivelor mobile precum smartphones si tablet, sustin jocul responsabil.



Discursul legat de profit este unul tot mai important, cu toate ca trebuie intotdeauna sa fie conectate la atractivele si scopul care duce persoanele sa joace tot mai des online. Putem… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cantareața Elena Gheorghe a facut o dezvaluire neaștreptata despre partenerul ei de viața, Cornel Ene. Artista a marturisit ca acesta prefera brunetele. De-a lungul timpului, Elena Gheorghe a trecut prin numeroase schimbari de look. A fost roșcata, șatena și chiar bruneta. Vedeta a marturisit, la emisiunea…

- „Zilele astea sunt la Viena și, uitandu-ma in jur, nu pot sa nu remarc civilizația și bunastarea, oamenii relaxați și mandri de identitatea lor naționala. Sigur ca sunt clișee, lucruri pe care le tot auzim, dar ma zgandare o intrebare: oare e obligatoriu sa ne resemnam cu aceasta diferența? Cine…

- RE/MAX Romania, parte a liderului mondial in real-estate si franciza numarul 1 la nivel global pe acest segment, a intermediat anul trecut peste 2.500 de tranzacții imobiliare, in valoare de 155 de milioane de euro per total. Pentru anul curent, compania estimeaza o creștere de 40% la nivelul comisioanelor…

- Asadar, a aparut primul zvon: toate cele sapte firme de administrare a pensiilor private iau in calcul inchiderea activitatii in Romania, din cauza conditiilor extrem de restrictive ce le-au fost impuse prin Ordonanta lacomiei. Asta e doar inceputul, caci se stie: capitalul este cel mai fricos animal…

- Masele de aer care ajung pe teritoriul țarii noastre din vestul, estul, sudul sau nordul Europei aduc cu ele și o mulțime de poluanți sau noxe evacuate de la cele mai mari surse de poluare a aerului, respectiv poluanți foarte diverși, dar mai ales și deosebit de toxici care influențeaza nu numai…

- SIMONA HALEP - KAROLINA PLISKOVA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Conform regulamentului Fed Cup, cele mai bune jucatoare ale celor doua echipe care se confrunta in Cupa Federatiei nu pot juca una contra celeilalte pana in a doua zi de concurs. Asadar, Simona Halep, racheta numarul 1 a Romaniei, si Karolina…

- CCIA Timiș colaboreaza cu organizațiile Climate KIC din Italia și Spania, fiind partenera intr-un proiect pilot in domeniul economiei circulare, care a demarat in luna decembrie 2018 și are o durata de trei luni. Mediul de afaceri local va putea afla ce inseamna acest concept. CCIAT va realiza…

- Platforma online pentru predarea problematicii Holocaustului Foto: Adrian Lungu Platforma online pentru predarea problematicii Holocaustului, lansata astazi în Simleu Silvaniei Ziua Internationala de Comemorare a Victimelor Holocaustului a fost marcata astazi la…