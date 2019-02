Teodorovici vrea să modifice ordonanța taxei pe lăcomie 'Discutiile au fost pe fiecare sector in parte. Chiar si eu am avut, stiti bine discutii si saptamana asta la Banca Nationala, subiectul de pe ordinea de zi a sedintei ordinare fiind efectele Ordonantei 114/2018. BNR ne-a pus la dispozitie un studiu de impact, sa spunem, pe care il stiam in mare masura si atunci cand am adoptat Ordonanta in Guvern. Eu zic ca cei care au incredere in modul in care Guvernul actioneaza o sa si vada confirmarea faptului ca masurile pe care le-am luat, fie si pe 114 sunt cele corecte. Nu as vrea sa anticipez acum o modificare sau nu a acestei ordonante. Legislatia… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

